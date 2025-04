Daňový únik může přinést bolestivý trest. Ale aspoň za něj už dnes nikoho nepředhodí šelmám

Některé postupy daňových podvodů nestárnou. Devatenáct století starý papyrus ukazuje, že se na okraji Římské říše odehrávaly podobně jako dnes. Ale že si na ně dokázaly úřady došlápnout.

Už v padesátých letech minulého století byl v Judské poušti (dnes ve východním Izraeli) objeven ošoupaný popsaný kus papyru. Jak se to stává u nálezů, které nikoho na první pohled nezaujmou, na dlouho skončil v archivu izraelského Úřadu pro starožitnosti.

Krimipříběh ve starověké řečtině

Teprve v roce 2014 si jej tam všimla historička Hannah Cottonová. Zaujalo ji, že je napsán starověkou řečtinou. To byl jazyk vzdělaných vrstev používaný v úřední komunikaci v celém východním Středomoří. I v římských provinciích, včetně Judeje, v níž se odehrával krimipříběh zachycený na papyru.

Na deset let trvajícím výzkumu papyru se podílelo několik vědců z Izraele a Rakouska. Zachovalo se na něm 133 řádek drobným písmem napsaného záznamu soudního jednání plného složité právní terminologie: přípravný list žalobce a trochu narychlo sepsaný závěrečný protokol. Šlo však až o konec dokumentu, takže základní vstupní informace v něm nejsou.

Fiktivní převod do zahraničí

Rozsáhlý rozbor dokumentu, včetně posouzení obsažených údajů, publikoval časopis Tyche, který vydává Vídeňská univerzita. Text napsaný kolem roku 130 n. l. zachycuje soudní řízení, které se týkalo daňového úniku. A to takového, jaký není neznámý ani dnes. Falešných transakcí a fiktivního převedení majetku do zahraničí, aby se z něj nemusely platit daně.

„Majetkem“ byli v tomto případě otroci (jejich počet není jasný). Jakýsi Gadalias, zchudlý syn notáře s vazbami na místní správní elitu, napsal pro majitele otroků jménem Saulos doklady, podle nichž prodal své otroky do sousední provincie. Pořečtěná jména naznačují, že obviněnými byli židovští obyvatelé provincie Judea – Gedaliáš a Saul. Ve skutečnosti však šlo jen o papírový převod. V Judeji byli otroci odepsáni jako exportovaní, ale kupec, jistý Chaereas, je úřadům v provincii Arábie nenahlásil, takže zmizeli z evidence. A nemusely se za ně platit daně.

Nikomu nemůžeš věřit

Ani v Judeji a Arábii nemohli daňoví podvodníci věřit jeden druhému. Papyrus zaznamenává, že v případu figuroval jakýsi informátor. Historikům, kteří útržek dokumentu ověřovali, se zdá, že tím informátorem byl přímo obviněný Saulos. Udal svého komplice Chaerease (fiktivního kupce otroků), aby pokud možno svedl vinu na něj. Gadalias se zase padělání snažil hodit na svého již zesnulého otce.

Prostě, jako by se to stalo dneska.

Jak soud dopadl, nevíme, to útržek papyru bohužel nezachycuje. Historikové konstatují, že neplacení daní bylo podle římského práva závažným zločinem. Trestem mohly být vysoké pokuty či trvalé vyhnanství, ale i těžké práce v solných dolech. Anebo rovnou veřejná poprava. Gadalias, jakožto příslušník místní občanské elity (syn notáře), by zřejmě mohl počítat s „milosrdnou“ smrtí stětím. Zato Saulos by se pak nevyhnul tomu, aby byl předhozen divokým zvířatům v aréně.

Tak aspoň tresty se od té doby změnily.

