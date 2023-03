Startuje jarní veletrh Sběratel. Nabídne pamětní tisícovku ČNB

Originální dopis pro otce Freddie Mercuryho, možnost nechat si zdarma ocenit vlastní sbírky a především příležitost nakoupit vzácné známky, mince nebo bankovky od prodejců z celé Evropy. To vše nabídne na jednom místě jarní veletrh Sběratel, který se bude konat od 24. do 25. března v hotelu Olympik Praha.

Sběratelé známek, bankovek či mincí se opět sejdou v hotelu Olympik. Startuje tam totiž jarní vydání veletrhu Sběratel, který je největší přehlídkou sběratelství ve střední a východní Evropě.

„Více než 80 prodejců z celé Evropy na něm nabízí poštovní známky, mince, medaile, pohlednice, ale třeba také staré akcie a antikvární zboží. Kompletní sortiment přiveze na veletrh například Německá pošta, která v posledních letech vydává zajímavé motivy se Spidermanem nebo Davidem Bowiem,“ připomíná ředitel veletrhu Sběratel Jindřich Jirásek.

Jirásek očekává také zájem o české artikly. Návštěvníci budou mít příležitost sehnat i pamětní tisícikorunu emitovanou minulý měsíc Českou národní bankou.

„A protože už opadl prvotní zájem, cena bude jistě podstatně příznivější, než těsně po jejím vydání, kdy se prodávala i za pětinásobek,“ domnívá se Jirásek.

Samostatná výstava v rámci veletrhu připomene zapůjčení tzv. „modrého alba“ zpěváka Freddie Mercuryho z Britského poštovního muzea na jarní veletrh Sběratel v roce 2019.

Album poštovních známek, které patřilo slavnému frontmanovi skupiny Queen, tehdy vzbudilo velký ohlas nejen mezi sběrateli a jeho fanoušky. Mercuryho sbírka obsahuje i řadu československých známek např. s automobilem Tatra 603 nebo prezidentem Zápotockým.

Na letošním veletrhu bude k vidění originální dopis adresovaný otci Freddie Mercuryho Bomi Bulsarovi na Zanzibar, kde tehdy rodina žila. Právě Bomi Bulsara syna ke sbírání známek přivedl a když měla být po zpěvákově smrti v roce 1991 většina jeho osobních věcí v souladu se zarathuštrovskou vírou jeho rodiny spálena, rozhodl se Bomi, že si album známek ponechá. Následně se dostalo do sbírek Britského poštovního muzea. Dopis je tak krásnou ukázkou spojení poštovní historie s pop kulturou.

Nemáte doma poklad?

O sběratelství je v posledních letech enormní zájem. Podle Jindřicha Jiráska přitom roste počet sběratelů, ale i částky, které jsou sběratelé ochotní za svůj koníček zaplatit.

Sběratelství patří mezi takzvané alternativní investice či investice s emocionální hodnotou. Vedle investiční složky totiž sbírané artikly přinášejí svému vlastníkovi také určité pocity. Právě o tyto investice přitom roste zájem v dobách vysoké inflace. Češi nejčastěji sbírají známky, mince, bankovky či dopisy. V posledních letech se také čím dál více zaměřují na sbírání umění či vína.

Na veletrhu Sběratel bude také možnost zjistit, jestli někdo doma nemá skrytý poklad. Ať už z dědictví nebo například při nákupu staršího domu.

„Ohodnocování sbírek budou mít na starosti odborníci ze Svazu českých filatelistů, České numismatické společnosti, Klubu sběratelů autogramů, Antiku Kureš, Klubu sběratelů kuriozit nebo Muzea cenných papírů,“ uzavírá ředitel veletrhu Jindřich Jirásek.

Jarní veletrh Sběratel

Hotel Olympik

24. až 25. března

Ženy a mládež do 18 let vstup zdarma

