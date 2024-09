Veletrh Sběratel představí artefakt z Titanicu

Sběratelství jako alternativní investice, ale také sběratelství jako vášeň. To nabízí dvoudenní přehlídka Veletrh Sběratel, která je největší akcí svého druhu ve střední Evropě.

V Praze startuje největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě. Na veletrhu Sběratel na výstavišti PVA Expo Letňany se vůbec poprvé představí veřejnosti vzácný lístek z Titanicu. Do hlavního města se chystá více než 230 obchodníků, aukčních domů a poštovních správ z celého světa. Podle organizátorů sběratelství zažívá rostoucí boom, a to zejména v Česku. Sběratelé podle odhadů ročně utratí v průměru přes dvě miliardy korun.

„Na veletrh každý rok míří na deset tisíc návštěvníků, z toho více než třetina z ciziny. Letos čekáme návštěvu ještě trochu větší. Válka a inflace obrací pozornost ke sběratelství jako investici čím dál většího počtu Čechů,“ říká Jindřich Jirásek, ředitel veletrhu Sběratel.

Nejenom začínající sběratelé uvítají bezplatné oceňování sbírek tvořené například ze známek, mincí, autogramů nebo jakýchkoliv jiných kuriozit. Na veletrhu mohou sběratelé nejen nakupovat, ale obchodníkům také nabídnout rodinné sbírky k prodeji.

„Každým rokem se stane, že se objeví někdo s opravdu výjimečným nálezem. V minulosti to byly například hodnotné svatováclavské dukáty, které se následně v aukci prodaly za vyšší desítky tisíc korun. Jedna žena v minulosti například přinesla ke znalci minerálů a drahých kamenů kus meteoritu. U takových rarit se pak cena ale určuje těžko,“ popisuje Jirásek.

Podle Jindřicha Jiráska jsou Češi v podstatě národem sběratelů, dokazují to rostoucí počty návštěvníků na jím pořádaném veletrhu. Ročně Češi utratí za sběratelské předměty desítky milionů korun. „Svým majitelům přinášejí radost a v mnoha případech také zajímavé investiční zhodnocení, takže to jsou to dobře vynaložené peníze,“ dodává.

Poštovní lístek z Titanicu

Vůbec poprvé bude na akci veřejně vystaven vzácný adresní štítek z lodní pošty Titanicu, který do své sbírky získal český sběratel. V Evropě se jedná o jediný takový artefakt, který v sobě nese nejen historii slavného zaoceánského parníku, ale také vzácnou stopu po tragické události.

Podívejte se na atmosféru Veletrhu Sběratel

Štítek, který patřil přímo poštovnímu úřadu lodi, se mezi sběrateli označuje jako Titanic Facing slip, tedy adresní lístek, kterým prošla pošta na lodi. Tento konkrétní byl razítkován při vyplutí ze Southamptonu pouhé čtyři dny před tragédií a orazítkován byl osobním razítkem úředníka palubní pošty „O.S. WOODY“ a s řádkovým razítkem TITANIC.

Na světě je jen třicet takových štítků, z toho na volném trhu je k mání pouhých deset. Ostatní lístky jsou v držení prestižních muzeí a institucí. Jeho tržní cena se odhaduje na více než milion korun.

Nejdelší poštovní známka světa

Poštovní známku v hodnotě 125 pesos, která s délkou 200 milimetrů překonala dosavadní rekord za nejdelší známku světa, emitovala v červnu Filipínská pošta. Tato rarita byla vydána v souboru tří známek jako připomínka 125. výročí založení První filipínské republiky. Tímto počinem Filipíny překonaly dosavadního rekordéra, kterým byla kyrgyzská známka z roku 2023 s délkou 184 milimetrů.

Známky, mince a bankovky

Veletrh Sběratel se bude z velké části věnovat poštovním známkám. K dispozici bude například speciální přítiskový sedmiblok lístku s motivem Titanicu, devítiblok České pošty s motivem létajícího Citroënu DS odkazující na filmovou postavu Fantomase nebo známka s československým aerodynamickým vozem Wikov 35 Kapka. Kromě toho na návštěvníky bude čekat řada pamětních bankovek, mincí, pohlednic, historických cenných papírů nebo autogramů. S velkou pravděpodobností se na veletrhu najde také autogram herce Alaina Delona.

