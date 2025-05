Biohacking: Sezona čerstvé zeleniny je v plném proudu. Což takhle dát si salát?

Květen je přechodovým obdobím mezi jarem a létem, a právě toto období je ideální pro jemné odlehčení jídelníčku. Využít tak můžeme plodiny, které jsou z podstaty lehce stravitelné, nízkokalorické a plné potřebných živin.

Ačkoliv podle počasí se to venku nezdá, jarní sezona je v plném proudu. Co je vhodné jíst v květnu, co nás podpoří ve zdraví, energii a dobré náladě? Po měsících, kdy byl výběr ovoce a zeleniny omezený na skladované plodiny a dovoz, můžeme pořídit čerstvé, lokální a sezonní suroviny, které jsou nejen chutnější, ale také výživově hodnotnější. Květen je přechodovým obdobím mezi jarem a létem, a právě toto období je ideální pro jemné odlehčení jídelníčku. Využít tak můžeme plodiny, které jsou z podstaty lehce stravitelné, nízkokalorické a plné potřebných živin.

Právě teď je sezona chřestu, která bude opět až za rok. Chřestu existují dva druhy, bílý a zelený. Bílý se pěstuje bez přístupu slunce, má jemnější chuť a musí se vždy oloupat. Zelený roste na světle, je intenzivnější, bohatší na chlorofyl i vitaminy díky zelenému zbarvení a většinou stačí odříznout jen dřevnaté konce. Chřest obsahuje vysoká množství vitamínu K, který je nezbytný pro dobré zdraví srdce a také udržuje kosterní systém funkční a předchází osteoporóze. Bohatý je také na vitamín A, B9, C, B1, železo a měď, čímž nám doplňuje mikronutriční profil v našem jídelníčku. Nejdříve byl chřest využíván jako medicínský prostředek, zejména díky účinkům specifické látky zvané asparagin, která podporuje funkci ledvin.

Dnes víme, že chřest obsahuje celou řadu protizánětlivých a antioxidačních sloučenin – obsahuje flavonoidy jako quercetin, které chrání před vznikem řady onemocnění. Obsahuje také saponiny, které chrání proti vzniku nádorů v organismu. Tomu pomáhá také tím, že jeho konzumace podporuje tvorbu našeho hlavního, naším organismem produkovaného, antioxidantu glutathionu. V kuchyni je výhodou chřestu jeho variabilnost. Zelený je nejlepší podusit, zapéct, dá se jíst i syrový, například pokapaný citrónem či se zálivkou v salátu. Bílý má krémovější konzistenci a kromě pečení jako příloha se hodí do polévek. Jeho chuť i výživové benefity vyniknou nejlépe při jednoduché úpravě, kdy není překrytý příliš mnoha dalšími ingrediencemi.

Symbolem jara v kuchyni jsou čerstvé saláty. Jejich hlavní přínos pro naše tělo spočívá v kombinaci minima kalorií s velkým množstvím a širokým spektrem mikroživin – vitamínů, minerálů a různých typů fytochemikálií. Kromě dodání živin také detoxikují a podporují trávení, protože jsou lehce stravitelné a obsahují vlákninu.

Zelené listy mají překvapivě vysoký obsah bílkovin na kalorii – 100 kcal římského salátu dodá podobné množství bílkovin jako 100 kcal libového masa. Vzhledem k extrémně nízké kalorické hustotě by to znamenalo sníst čtyři kila salátu oproti dvousetgramovému stejku. Z toho je ale jasné, jak výživná listová zelenina opravdu je, zvlášť, pokud chceme shodit na váze. Saláty by ale měly být součástí jídelníčku každého, alespoň na jaře a v létě. Biologicky jsme totiž my lidé na živinách v mladých listech závislí, jak říká Dr. Joel Fuhrman, lékař a autor bestselleru Jez, abys žil.

Listy obsahují látky, bez kterých nemohou správně fungovat základní regenerační, imunitní a detoxikační procesy. Glukosinoláty, karotenoidy, chlorofyl, vitamín B9/folát, draslík, vápník, enzymy a polyfenoly – to vše jsou sloučeniny, které udržují buňky v rovnováze, chrání je před poškozením a stimulují přirozenou imunitu. Podle Fuhrmana se na jejich přísun tělo spoléhá podobně, jako se spoléhá na kyslík nebo vodu.

Nedostatek zelených listů tak nevede jen k nutriční nedostatečnosti, ale k oslabení vnitřních procesů, které v těle díky evoluci fungují tisíce let. Pravidelná konzumace salátů pomáhá udržet rovnováhu střevního mikrobiomu, snižuje záněty v těle a přispívá ke zdravé pleti, hormonální rovnováze a vitalitě. Je dobré je kombinovat s kvalitními tuky, které pomáhají vstřebávání látek rozpustných v tucích, například s avokádem či ořechy a semínky.

Ve vrcholné sezoně jsou nyní také bylinky. Kopřiva, pampeliška, sedmikráska, řebříček, česnáček, meduňka, mateřídouška či máta mají specifické účinky na jednotlivé orgánové systémy, zejména játra, ledviny, nervy a ženský hormonální systém. Lze je přidávat do vody, čajových směsí, salátů, pesta, polévek. Většina divokých bylin obsahuje hořčiny a třísloviny, které moderní strava často postrádá, a jejich pravidelné zařazení pomáhá navracet tělu rovnováhu.

