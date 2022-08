Chcete na kurtu vidět poslední zápas božské Sereny? Připravte si až 300 tisíc

Fanoušci, kteří chtějí mít přímo na kurtu šanci vidět tenisovou hvězdu Serenu Williamsovou před jejím odchodem do tenisového důchodu, si budou muset pořádně připlatit. Zájem o vstupenky na US Open den poté, co 23násobná grandslamová šampionka oznámila, že to bude zřejmě její poslední turnaj, enormně stoupl. Stejně jako ceny na černém trhu, uvedla agentura Bloomberg.

Od té doby, co Williamsová oznámila, že US Open může být jejím posledním profesionálním turnajem, poptávka prudce vzrostla. Jen v úterý prodala Americká tenisová asociace 15 700 vstupenek na akci – více než za předchozích sedm dní dohromady. Fanoušci dychtiví vidět, co by mohlo být poslední jízdou 23násobného grandslamové šampionky, skoupili téměř 9000 vstupenek na první dva dny turnaje, které jsou nyní vyprodány, uvedl Bloomberg.

„Účast Sereny v turnaji vykazuje historicky vysokou poptávku, po vstupenkách na první dny se tak vždy zapráší,” řekla obchodní ředitelka USTA Kirsten Coriová. „Jsme nadšení, že letos v turnaji nastoupí,” dodala.

Vyhlídka na to vidět Williamsovou ukončit svou legendární kariéru na vrcholu uchvacuje představivost a potenciálně i peněženky tenisových fanoušků. Na serveru prodejce vstupenek na sportovní či kulturní akce StubHub stojí vstupenka do lóže na finále 10. září až 12 728 dolarů (asi 303 tisíc korun), zatímco obyčejná místa vyjdou až na 5682 dolarů na serveru Gametime a 5600 dolarů na Ticketmaster, uvedl Bloomberg.

V některých případech požadují prodejci astronomické částky i za první kola. Ve skutečnosti průměrné prodejní ceny zůstaly v posledních dnech stabilní, ujišťuje mluvčí StubHub Adam Budelli.

Postup do finále? Šance je, ale ne moc vysoká

V případě finále se však místa mohou prodražit pouze tehdy, pokud Williamsová do posledního zápasu ženské dvouhry na US Open postoupí. Podle sázkových kanceláří pro to ale není žádná záruka: šance, že Williamsová, které bude příští měsíc 41 let, turnaj vyhraje, je jen 1:1600, což ji podle sázkové společnosti DraftKings řadí za devět dalších hráček.

StubHub zaznamenal v úterý osmkrát více prodaných vstupenek na US Open ve srovnání s denním průměrem za minulý týden, což mluvčí Adam Budelli rovněž připsal Williamsové.

„Obvykle vidíme prudký nárůst poptávky na StubHubu, když hráč oznámí svůj odchod do důchodu, a to platí dvojnásob v případě Sereny Williamsové, která je pravděpodobně jedna z největších hráček, které kdy vstoupily na tenisový kurt,” dodal.

Pokud Williamsová vyhraje US Open, vyrovnala by historický rekord Margaret Courtové a jejích 24 titulů ve dvouhře z let 1960 až 1973. V profesionální open éře započaté roku 1968 už stojí v cele žebříčku sama s 23 grandslamovými dvouhrami. Vyhrála i čtyři zlaté olympijské medaile a 14 titulů v ženské čtyřhře, všechny se svou starší sestrou Venus.

Její účast na turnaji by mohla být vzpruhou pro televizní stanici ESPN, která má na turnaj vysílací práva, a to vzhledem k potenciální absenci dvou největších mužských hvězd tenisu. Novak Djokovič nesmí vstoupit do USA, protože je neočkovaný proti covid-19, a Rafael Nadal bojuje se zraněním.

Další plány? Startupová investorka

Williamsová, která v magazínu Vogue popsala před pár dny své důvody, proč opouští tenisový svět, je jednou z nejlépe placených sportovkyň na světě. Během kariéry od roku 1999 vydělala v přepočtu téměř 2,3 miliardy korun.

Řekla, že po odchodu do důchodu zaměří více pozornosti na svou firmu rizikového kapitálu Serena Ventures, která se zaměřuje na investice do společností řízených ženami a zástupci národnostních a jiných menšin.

V současnosti působí ve správních radách společností Poshmark, Momentive Global a Sorare SAS – sportovního startupu NFT v hodnotě 4,3 miliardy dolarů podporovaného SoftBank Group. „Miluji tenis, ale vím, že to nemůžu dělat věčně,“ řekla v únoru v rozhovoru pro Bloomberg.