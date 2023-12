Ryba v akci? Tak tu si raději odpusťte, radí gastroinfluencer Pavel Maurer

Black Friday dorazil i do supermarketů. Skutečně ale chceme kupovat tvrdé rohlíky, za pár dní prošlé salámy nebo dokonce rybu v akci? Stojí nám to za to? Na to se ptá gastroinfluencer Pavel Maurer ve svém pravidelném gastronomickém sloupku na Newstreamu.

Tak už tu zase máme předvánoční nákupní šílenství. V mnoha částech naší planety by mělo jít o období spíše postní, šetrné, ohleduplné vůči potřebným, snad i trochu religiózní. Opak je pravdou. Celosvětově lidé utrácejí jak smyslů zbavení za spoustu nepotřebných hloupostí, jakoby měl nastat konec světa.

Jen pro příklad uvádím několik neuvěřitelných slev, které na mě vyskočily při namátkovém brouzdání internetem, kde jsem hledal inspiraci na dárky pro mé nejbližší. A cože to na mě vykouklo? Šaty s ohlávkou, ležérní bez zad na léto (sleva 94 procent), 479 korun škrtnuto, nová cena 27 korun. Pánské sexy jockstrapky s nízkým pasem (sleva 95 procent), 231 korun škrtnuto, nová cena 10 korun. Přenosná nerezová škrabka na krevety (sleva 98 procent), 196 korun škrtnuto, nová cena 2 koruny. Kalendář 2024 „Psi kakající na krásných místech“ (sleva 94 procent) 222 korun škrtnuto, nová cena 12 korun. A abychom zůstali alespoň trochu u jídla: Nerezový rozlouskávač vajec (sleva 94 procent), 219 korun škrtnuto, nová cena 11 korun. No nekup to?! To se přece vyplatí! Tak určitě...

Nechci slevu zadarmo

Jde mi z toho hlava kolem. K tomu z rádia slyším, že my Češi vlastně kupujeme 90 procent všeho zboží jen ve slevě. A tak se zamýšlím. Včera jsem byl nakupovat v našem nejbližším supermarketu na sídlišti v Bohnicích. A skutečně, těch červených cedulek s nápisem „sleva“ tam bylo opravdu dost. Sýry a máslo, některé jogurty, biomléko, pivo a dokonce i irská whisky – vše bylo značně zlevněné.

Bohužel si nedokážu ověřit, zda původní cena byla opravdu vysoká, zatímco ta dnešní je velmi výhodná. Chvíli jsem to zkoušel přepočítávat, ale rychle jsem to vzdal, jako hádám většina ostatních nakupujících, a prostě jsem naházel do nákupního koše to, co jsem opravdu nutně potřeboval. Navrch pár méně důležitých potravin, které ovšem na mě strategicky útočily svoji neuvěřitelnou a časově omezenou výhodností. Bůh ví, že mě doma nepochválili, ale odolat jsem nemohl. A nakonec mi pokladní ještě vrazila do košíku nějaký dárek za to, že jsem u nich hodně utratil. A ještě připojila slevu na příští nákup, když ovšem dorazím do deseti dnů a pochopitelně si koupím trochu víc než jen mléko, máslo a pár rohlíků.

Slevy jsou mi vždy podezřelé. Památný výkřik: „Nechci slevu zadarmo!“ ze slavné povídky od Šimka a Grossmanna „Exkurze do zoo“ mi vždy vyvstane na mysli, když mám pocit, že jsem obchodně zvítězil nad svým nákupem. Je to utopie. Jsem si jist, že vítězí vždy ta druhá strana.

Ryba v akci? Ach Bože, to ne!

Dokážu si představit, že občas se zařazují do slevových programů potraviny, které je prostě nutné dostat pryč z regálů, protože přivezli další proviant a není kde skladovat. To bych pochopil. Ale když mi někdo nabízí potraviny pár dnů před expirací, začínám být ve střehu. O to víc, když jde o potraviny jako třeba uzeniny, pečivo, ovoce – zelenina. O rybách ani nemluvím, na rybu v akci mě už nikdo nenachytá. Když jsem před časem viděl značně zlevněné zachlazené ryby a u dalšího pultu „akční“ zvadlý salát a mrtvou mrkev, začal jsem uvažovat, koho (a za kolik?) zaměstnávají v tak slovutném mezinárodním řetězci na funkci obchodníka, manažera či marketingového poradce?

Pořád věřím, že všichni máme rádi, když nám někdo nabídne malou slevu, ale jsem přesvědčen, že nejsme hlupáci, abychom „za každou cenu“ kupovali úplné kulinární nesmysly a potraviny, které nám mohou (za malý peníz) způsobit velké zdravotní problémy. Poučení z toho všeho je, že i když to pro nás vypadá nečekaně výhodně, je třeba použít zdravý selský rozum, abychom nakonec nezplakali na výdělkem.

