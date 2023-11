Pavel Maurer: Svatomartinské hody jsou dnes hlavně marketing. O kvalitu příliš nejde

Křupavá kůrka, krásně šťavnaté a křehké husí maso, dva knedlíčky od každého druhu, červené i bílé zelí. To je pohlazení do žaludku, které si řada z nás dopřává v těchto dnech kolem svátku sv. Martina. Svatomartinské hody jsou svátkem gurmánů. Krásně vypečená husa je jídelním favoritem také gastroinfluencera Pavla Maurera. I když ten se raději davovému gastronomickému šílenství vyhýbá. V záplavě nabídky totiž podle něj může utrpět kvalita.

Pamatuji si jako dítě, že moje milovaná moravská babička Anička si pár týdnů před „Martinem” na dvorku obkročmo sedla na husu a cpala jí ručně přímo do krku šišku či šlejšku, prostě speciálně připravenou výživnou směs. Myslím, že si na té husí delikatese dala hodně záležet. Byly v ní starší housky namočené v mléce, nadrobno sekané kopřivy, mouka a kukuřičný šrot. Prostě samé dobrůtky, aby husy rychle přibývaly na váze. Tedy jinými slovy, aby nezemřely nadarmo, ale odevzdaly své tělo lidskému hodování v té nejlepší kondici.

Od zobáku až po „pařátek“

Husa se na tohle superkrmení ne vždy tvářila nadšeně, ale taková už byla vesnická zvyklost. Že to dnes zní divně, surově? Moje babička rozhodně nebyla surová a krutá, byla to dobrosrdečná, zbožná vesnická žena z dvanácti dětí. Její vztah k zemědělství, půdě, zahradě i domácím zvířatům byl zcela přirozený. Věnovala jim celoročně mimořádnou pozornost, nikdy je nenechala hladovět, i kdyby sama neměla co do pusy. Když ale nastal čas porážky, chovala se tak, jak ji to po generace učili její předkové z Blatnice. Prase, kachna, koza, husa, králík nebo slepice - nikdo nesměl trpět. Smrt proběhla tak rychle a profesionálně, že se zvířátko většinou ani nestačilo začít bát. A pak z něj využila prakticky všechno, jak se říká od „čumáčku až po ocásek” či od „pařátů až po peří”. Dnes bychom tuto praktiku zřejmě pojmenovali „zero-waste”. Co se nesnědlo či jinak nezužitkovalo (tak snadno jako třeba králičí kůže nebo peří), to dostali psi a kočky. Takže recyklační cyklus byl stoprocentně zachován.

Vítězství kvantity nad kvalitou

Husí hody, které nás v těchto dnech čekají, mají pro mne svá pro a proti. Za prvé nemám rád davové akce. Mám rád Velikonoce, ale není to důvod, abych se přecpal vajíčky, mám rád vína z Burgundska, ale když jsou po téměř celé planetě pořádány monstrózní dny Beaujolais Nouveau, jsem trochu plachý. Stejně tak mne neoslovují mladá svatomartinská vína ani husy, když jsem k tomu kampaňovitě nucen. Přesněji řečeno, husičku s bílým a červeným zelím a bramborovými lokšemi miluji, ale když je nabízena v jednom týdnu téměř všude, trochu se obávám Pyrrhova vítězství kvantity nad kvalitou.

Přestože ctím v gastronomii sezónnost, nedá mi to, abych si nepředstavil ty tuny rychle vyprodukovaných husiček, naháněných, dovážených, dokrmovaných, prostě připravených pro „ten husí týden“. Každý pořádná restaurace přece v této době musí mít na meníčku husu. Ale kdo ví, odkud ji seženou a v jaké formě?

Mnozí pochopitelně mají své stálé a spolehlivé dodavatele, kteří vědí už rok dopředu, kolik hus kdo bude odebírat a pracují takříkajíc najisto. Jenže mezi tím se objevují další zájemci. A v té chvíli musí seriózního milovníka svatomartinské husičky napadat nejedna otázka: Bude i tahle husa dobrá? Bude správně propečená, je to kvalitní, dobře krmená husička?

Pokud se rozhodnete připravit si kolem statého Martina husu sami doma, určitě ovládáte ověřený recept a nebo se necháte inspirovat různými přístupy na internetu. Já bych jen moc rád připomněl, že na husu se nesmí pospíchat. Pečte ji pomalu 4 až 6 hodin při poměrně nízkých teplotách. Pokud máte kamna tak třeba celou noc. Vložte do ní jablko, skvělý gastro-bloger a kuchař pan Cuketka radí „zasypat celou husu solí a nechat v lednici přes noc”. Moje babička by připomněla - zužitkovat husí sádlo, kterého má správná husa dost, bude se v budoucnu hodit na chleba, brambory nebo topinky. A pokud můžete, použijte pravý český kmín, kterého je velmi třeba a ten z našich polí je velmi kvalitní.

No, a když se vám nechce doma nic kuchtit, nabízí se vám v těchto dnech stovky restaurací s husími hody. Jen je třeba trochu špiónit a třeba se i na rovinu zeptat odkud mají své husy, jak dlouho je pekly a jestli mají nějaké speciální husí meníčko. Tuhle tradici si určitě nenechte zkazit nějakým ukvapeným rozhodnutím.

