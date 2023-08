Jako z Vančurovy novely. 7 nejkrásnějších plováren, kam stojí za to vyrazit

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným,“ říká v ikonickém filmu Jiřího Menzela z roku 1967 s názvem Rozmarné léto Jan Hrušínský v dlouhých pruhovaných plavkách, když stojí v řece Olši s doutníkem a začíná krápat. Tato průpovídka už ale za více jak padesát let od uvedení filmu a téměř sto let od vydání románové předlohy Vladislava Vančury zcela zlidověla. Pro filmové fajnšmejkry navozuje poněkud romantizující atmosféru starých dobrých časů, kterou ale můžete díky mnoha nadšencům, kteří takové plovárny provozují, tak trochu zažít dnes i vy. Prohlédněte si naši fotogalerii „rozmarných“ prvorepublikových plováren, které stojí za návštěvu.

Reklama

První republika byla rozkvětem pro řadu oborů, ale i pro nadšence sportování, zdravého ducha a životního stylu. Není tak překvapivé, že v té době vyrůstala po celém Československu řada půvabných plováren a říčních či městských lázní. Typické pro ně bývaly barevné dřevěné převlékací kabinky a dřevěná mola pro sluneční lázně, dnes bychom řekli pro slunění či opalování. V areálech plováren ale bývaly také různé altánky, sportoviště a kiosky. V těch větších, jako například bylo Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem nebo u koupaliště Jureček u Říčan, pak byly i vyhlášené restaurace s terasou.

Řada prvorepublikových plováren už dnes však neexistuje. Některé zchátraly nebo získaly jiné využití. Přesto jich v Česku ale stále pár desítek najdeme, mnohdy díky romantickým nadšencům ze spolků, které se starají o jejich rekonstrukce, údržbu a provoz. Sedm těch nejslavnějších, které dnes ještě fungují a stále je v nich cítit ta nezapomenutelná atmosféra jak z Rozmarného léta, vám přinášíme v naší fotogalerii.

Sedm nejkrásnějších plováren s atmosférou první republiky:

Plovárna s lázeňskou a převozníkem - Senohraby

Pokud se chcete vrátit na skok přímo do filmu Rozmarné léto, Senohrabská plovárna je k tomu jako dělaná. Provozuje ji zdejší Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz a díky tomu tu v létě denně od 10 do 20 hodin najdete převozníka, jednu lázeňskou a dobrovolné vstupné. Je tu nejen klasické koupací říční molo, modrobílé převlékací kabinky, sprchy a sociální zařízení, ale také herní areál, ohniště a knihovnička. V bezprostřední blízkosti je pak Baštírna a převoznický domek s přívozem na druhý břeh řeky Sázavy. Romantické místo na soutoku Sázavy a potoku Mnichovka bývalo podle informací Spolku místem říčních lázní už od konce 19. století. Už dávno před tím se ovšem prý využívalo k očistě zdejších obyvatel z podhradí i hradů v okolí.

Koupaliště jako z pohádky – Dachova

Snad nejkrásnější tuzemské koupaliště najdeme jen 2,5 kilometru od Hořic v rekreační osadě Dachovy. Vzniklo v roce 1925 podle projektu profesora ze sochařsko-kamenické školy a architekta Karla Bachury. Vedle půvabných dřevěných kabinek se slunečními lázněmi tu najdeme knižní osvěžovnu, občerstvení a řadu možností pro sportovní vyžití. Zahrajete si tu nejen ping-pong a plážový volejbal, ale třeba i petang. Areál nabízí dokonce i možnost ubytování v chatičkách či ve stanech. Unikátní je i zdejší vodní plocha s rozměrem osm tisíc metrů čtverečních, křišťálově čistou vodou z lesního potoka a dřevěným ostrůvkem uprostřed. Nechybí tu ani část pro neplavce a brouzdaliště pro malé děti. A také tato plovárna si zahrála ve filmu, tentokrát ale od režiséra Otokára Maria Schmidta s názvem Eliška má ráda divočinu.

Prvorepublikovou smetánku na Barrandovských terasách vystřídali bezdomovci. Teď se tam staví byty Reality Domy s apartmánovým bydlením budou finálně dokončeny na podzim, rekonstrukce legendární funkcionalistické budovy na Barrandovských terasách ale ještě potrvá. Petra Jansová Přečíst článek

Už přes sto let populární koupaliště Jureček – Říčany

Areál přírodního koupaliště Jureček u Říčan si před lety oblíbil i slavný prvorepublikový herec Oldřich Nový. Chodil se sem prý nejen koupat, ale i do místní restaurace, která si doposud udržuje svou tehdejší atmosféru z první republiky a vaří nejen české, ale i mezinárodní pokrmy.

V areálu se můžete vedle atmosféry plovárny kochat i výhledem na rybník či les nebo si užívat různé letní sportovní a dětské kratochvíle, které k takové starobylé plovárně patří. Najdete tu restauraci i klasický kiosek s velkou terasou, travnatou pláž, lanovku i dětské hřiště či stůl pro ping-pong a hřiště pro plážový volejbal.

Romantické Lesní koupaliště – Liberec

Další z plováren, která stojí za navštívení je staronové Lesní koupaliště v Liberci. Jeho vznik iniciovali místní občané také za první republiky, věrohodné zprávy o dokončení stavby a první sezóně se ale datují až od roku 1940. Bazén napájený chladnou vodou Jizerského potoka se startovními bloky, hloubkou 4,8 metru a délkou 50 metrů byl tehdy postaven podle požadavků na plavecké závody. Areál byl po válce hojně využíván, ale nebyl dlouhodobě udržován, a nakonec byl kvůli zchátralosti uzavřen a v roce 2010 dokonce vyhořel. Město Liberec se ale nakonec pustilo do obnovy a od roku 2018 je koupaliště po rekonstrukci znovu veřejně přístupné a stará se o něj Spolek Lesní koupaliště. Otevřeno tu mají od května do září od 8 do 22 hodin.

REPORTÁŽ: Nejmenší česká kulturní památka je v Žatci. Prvorepubliková trafika prošla kompletní rekonstrukcí Reality Jedna z nejmenších kulturních památek na území České republiky, bývalá trafika v Žatci na Lounsku, je po roce opravená. Rekonstrukce vyšla asi na 800 tisíc korun, původní odhad byl zhruba poloviční. ČTK Přečíst článek

Divoká Šárka – Praha

Krásné koupaliště z prvorepublikových časů najdete také v Praze v Šáreckém údolí na Praze 6. Dnes se zdejšímu areálu říká koupaliště v Divoké Šárce, řada pamětníků ale zná tuto plovárnu pod názvem „U Veselíků“, protože právě pan Veselík ji na místě bývalého rybníka založil už v roce 1930. Koupaliště nyní provozuje další generace rodiny. Mezi skalami, uprostřed přírodního parku Šárka tu najdete menší klidný areál s kapacitou pro 700 lidí, který má dva bazény pro plavce napájené zdejším přírodním pramenem. Nově tu ale byl vybudován i malý tobogán, dětské brouzdaliště a třeba trampolína. Na své si tu přijdou i příznivci míčových sportů jako stolní tenis, plážový volejbal či fotbálek. Areál, kde najdete i občerstvení i uzamykatelné kabinky, je otevřen od 9 do 19hodin, při nepřízni počasí se otevírací doba upravuje.

Městské lázně – Mšeno

Také ve středočeském Mšeně najdeme okouzlující prvorepublikové městské lázně. Tyto byly postaveny v roce 1932 a při nedávné rekonstrukci se jim vrátila původní podoba v architektonickém dekorativním stylu art deco. Také toto koupaliště s padesátimetrovým bazénem napájí chladivý přírodní skalní pramen. V létě je zdejší otevírací doba od 10 do 19 hodin.

Do Seiny v centru Paříže se po sto letech vrátí plavci. Mezi nimi i olympijští sportovci Enjoy Rok před letními olympijskými hrami se Paříž nachází v závěrečné fázi čištění, díky němuž se do Seiny brzy vrátí plavci i potápěči. Díky projektu za 1,4 miliardy eur (přes 33 miliard korun), bude městské plavání, které bylo po sto let zakázáno kvůli špinavé vodě, jedním z hlavních odkazů olympijských her, napsal server BBC News. ČTK Přečíst článek

Tyršovo koupaliště – Dvůr Králové

Prvorepublikovou historii a částečně i podobu má také Tyršovou koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Postaveno bylo podobně jako většina plováren v tomto přehledu rovněž ve 30. letech 20. století. Jeho dominantou je impozantní altán s restaurací, které se podařilo zachovat a v roce 2002 tak byly zrekonstruovány. Občerstvení je tak možné tady pořídit jak v restauraci s venkovní terasou, tak i ve stánku Delfínka s posezením. V areálu jsou dva padesátimetrové bazény, přičemž jeden je rekreační a druhý je definovaný jako plavecký. Nechybí tu ani brouzdaliště a řada sportovišť. Vedle hřiště pro plážový i klasický volejbal a nohejbal, tu je možné si zahrát také basketbal, stolní tenis či minigolf. Otevírací doba Tyršova koupaliště je v létě od půl deváté ráno do osmé večer.

REPORTÁŽ: Nejmenší česká kulturní památka je v Žatci. Prvorepubliková trafika prošla kompletní rekonstrukcí Reality Jedna z nejmenších kulturních památek na území České republiky, bývalá trafika v Žatci na Lounsku, je po roce opravená. Rekonstrukce vyšla asi na 800 tisíc korun, původní odhad byl zhruba poloviční. ČTK Přečíst článek