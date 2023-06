Rakve pro zvířata, akustické panely nebo designový nábytek. Recyklovaný odpad nachází nová uplatnění

Udržitelná budoucnost se stává stále skloňovanějším tématem. Této problematice se věnovala i soutěž Reborn design. Účastnili se jí studentky a studenti designu a architektury z českých univerzit. Odborná porota udělila ceny za ekodesign ve čtyřech kategoriích. Jejich společným tématem byl design nových výrobků z recyklovaného odpadu.

Do ECO-designérské soutěže pro produktové designéry a architekty se letos přihlásilo téměř sto studentů ze sedmi univerzit. „Studenti znovu překonali naše očekávání. Vyzvali jsme talentované designéry a inovátory, aby se k nám připojili v úsilí o udržitelný design,“ uvedl Elias Karraa, spoluzakladatel zmíněné platformy s tím, že cílem je podpořit produkty, které jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také praktické a přitažlivé pro spotřebitele.

Použitý beton, cihly i suť jsou cenné. V zahraničí už to pochopili, říká první dáma zeleného stavebnictví Reality Opatrně zbourat a pak kostičky použít zase na další stavbu. Tak funguje nejen lego, ale i cirkulární ekonomika v praxi. V Česku je zatím v plenkách. I pro odborníky je těžké se orientovat v této problematice. Přínosné by určitě bylo, pokud by celý proces podpořil i stát, říká v rozhovoru pro newstream.cz letos nově zvolená předsedkyně České rady pro šetrné budovy Iveta Králová. Věra Tůmová Přečíst článek

Účastníci soutěže měli tři měsíce na navržení udržitelných designových řešení s využitím minimálně 95 procent materiálu, který by skončil jako odpad na skládce. Nápady mohli soutěžící realizovat v kategoriích designů dle čtyř materiálových výzev. Jednalo se o odpadní plast z 3D tisku, recyklované PET folie, recyklovaný sádrokarton a experimentální design mycelia, což je podhoubí s dobrými termoizolačními vlastnostmi. Výrobky z něj jsou snadno rozložitelné a splňují požadavky na originální estetiku.

Rakve pro zvířata i designový nábytek

V této kategorii zvítězil Vojtěch Vydržel s návrhem rakví a uren pro zvířata Mykofin. Porota ocenila originalitu jeho produktu po funkční i designové stránce. Rakve připomínající sarkofár umožňují důstojné, šetrné a ekologicky udržitelné rozloučení s domácími zvířaty. Výsledek studentských prací byl nejprve k vidění na výstavě na Fakultě architektury ČVUT v Praze. „Už při hlasování o cenu veřejnosti rezonoval právě projekt Mykofin. Rakve jsou ukázkou projektu, který propojuje neotřelý materiál s novou funkcí a poptávkou spotřebitelů”, shrnula Jitka Hvězdová, spoluzakladatelka Reborn Design.

Porota, která vybírala vítězné projekty byla složena ze zástupců akademické sféry, byznysu a odborníků na cirkulární ekonomiku. Kritériem byl nejen design, ale realizovatelnost výroby a i potenciál produduktů z odpadu pro uvedení na trh.

V kategorii Recyklovaný stavební materiál zvítězila diplomantka z Fakulty architektury Barbara Rakovská. Ta uspěla s akustickými a pohledovými panely Wavy Pebble, které kombinují mycelium a zbytkovou sádru z odpadního sádrokartonu. Design připomíná vlny a oblázky a je vhodný například do administrativních prostor.

„Propojení designu s principy cirkulární ekonomiky má velký potenciál k větší udržitelnosti, a to zvláště ve stavebnictví. Věříme, že cirkulární přístup by měl začínat již na začátku plánování projektů. Příkladem je naše budova Mercury, při jejíž stavbě opětovně využijeme materiály ze staré budovy, kterou rozebereme,“ uvedla k možnému využití recyklátů řekla Eva Nykodýmová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti společnosti Skanska.

Studentský upcycling v praxi. Výzva Reborn Design 2023 začíná Zprávy z firem Odstartovala soutěž Reborn Design 2023, která vyzývá designéry, architekty a kreativce z prestižních českých univerzit, aby navrhli funkční a esteticky zajímavé produkty z odpadu. Do výzvy se zapojí téměř stovka studentů ze sedmi škol. Tvořit budou z recyklovaného PET, plastového odpadu z 3D tisku, sádrokartonu a mycelia. nst Přečíst článek

Odpadní materiál vzniká i v 3D tisku. „Při formování strategie udržitelnosti nám 3D tiskařská komunita dala jasný úkol, a to vyřešit jak efektivně nakládat s odpadem. Tuto výzvu jsme mimo jiné předali studentům v rámci Reborn Design,“ dodal při vyhlášení Vladimír Víšek z Prusa Research.

Právě návrhům v kategorii Mix odpadních plastů z 3D tisku dominoval hravý design a v kategorii zvítězily Tereza Johnová a Antonie Varju. Studentky odpadní výtisky přetavily v barevný ping-pongový set. V této kategorii znovu uspěl Vojtěch Vydržel s deskou pro osoby se sníženou mobilitou, které mají potíže s přesouváním mezi invalidním vozíkem a postelí.

Studenti, kteří se zúčastnili soutěže vymysleli druhý život i samostatnému plastu a vytvořili produkty, jejichž výroba dává ekologický i ekonomický smysl. „Využijeme je v místech prodeje našich výrobků nebo jako funkční prvky na letních festivalech, například Colors of Ostrava“ řekl k možnostem využití Štěpán Michlíček, generální ředitel BAT. Tam se může uplatnit například festivalový stolek na nápoje.