K podnikání mě přivedl můj pes, říká bývalý tenista a nyní majitel firmy Krmiva Pučálka

Výživa byla pro Martina Pučálku, bývalého vrcholového sportovce, vždy téma. Ať už v jeho profesionální tenisové kariéře, tak i v byznyse. Překvapivě jsou ale jeho klienti čtyřnozí. Z Martina se totiž před 15 lety stal pravověrný pejskař, a aby svému psovi dával jen to nejlepší krmivo, začal ho v roce 2008 dovážet z USA. O čtyři roky později založil vlastní značku krmiv pro psy a kočky. Tohle je příběh jedné značky, značky MARP.

Reklama

K podnikání mě vlastně přivedl pes, říká s kapkou nadsázky Martin Pučálka v pořadu Buduj značku s tím, že sehnat před rokem 2010 v Evropě kvalitní krmivo pro psy byl téměř nadlidský úkol. Trendy tehdy jednoznačně udávala Amerika.

„V USA jsem našel dodavatele, oslovil jej a začal krmivo dovážet do Česka. Tak snadné a ideální to samozřejmě nebylo. Dnes, s odstupem času, nevím, jestli bych se do toho znovu pouštěl. Ale tehdy jsem byl naivní a rozhodoval se, aniž bych měl kompletní informace,“ vzpomíná na svůj byznysový start majitel společnosti Krmiva Pučálka.

Bojovnost a vytrvalost

Nastavení sportovce, že zápasy se nevzdávají, ovlivnilo i jeho byznys. „Keep going" - až do posledního dechu. „Můžu brečet, že to má vypadat jinak, že tohle jsem si nevybral a ani nechtěl, nicméně nakonec vám nic jiného nezbyde, než prostě pokračovat. To mám asi z tenisu. Zápas musíte dohrát, hra stále pokračuje, bez ohledu na to, co se s vámi děje,” říká.

Byznys je i o štěstí

Cokoliv v životě děláte, vyžaduje obrovskou dávku dřiny. Ale taky musíte mít štěstí, myslí si Pučálka. „Setkal jsem se s případy, kdy podnikatel vybudoval silný brand, hladce fungoval, vydělával a pak ze dne na den ho jeho dodavatel odstřihl z důvodu, že neodebíral dostatečné objemy,“ popisuje Pučálka, jehož byznys se naštěstí dál rozrůstá. Krmiva i chovatelské potřeby dodává do obchodů a má i vlastní e-shop.

Nejnovější díl pořadu Buduj značku s Martinem Pučálkou sledujte v úvodu tohoto článku, nebo si ho pusťte na vaší oblíbené podcastové platformě.

zdroj: Krmiva Pučálka, užito se svolením