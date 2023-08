Počet turistů v Česku meziročně vzrostl, zájem však ztrácí ti z Asie

V hotelech, penzionech a kempech v Česku se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo 5,8 milionu turistů, meziročně o 14,3 procenta více. Převažovali domácí hosté nad zahraničními. Turisté strávili v ubytovacích zařízeních dohromady 13,8 milionu nocí, o 14,5 procenta více než ve stejném období loni.

Mezi ubytovanými bylo 3,2 milionu domácích a 2,5 milionu cizinců. Počty domácích návštěvníků se zvýšily o čtyři procenta a zahraničních hostů se ubytovalo o 31 procent více než loni. Počet nocí, které v ČR strávili zahraniční turisté, ale stále nedosáhl výsledků z roku 2019. „Výkony ubytovacích zařízení v letošním druhém čtvrtletí se již přiblížily výsledkům před pandemií. Celkové počty ubytovaných hostů byly takřka stejné jako v roce 2019. Počet přenocování ale ještě předcovidové úrovně zcela nedosáhl a byl na 98 procentech,“ uvedl Roman Mikula z oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

„Asi největší pozornost na sebe nicméně poutají hotely a restaurace, které si už od začátku covidu nevedly nejlépe. Zatímco hotely si díky rozjezdu zahraniční turistiky pomohly k lepším číslům, restaurace zaznamenaly další pokles reálných tržeb,“ uvedl k číslům hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

V hotelech se ubytovalo 71 procent turistů, což představuje nárůst o 17,1 procenta. Do penzionů zavítalo 13 procent návštěvníků, meziročně o 9,3 procenta více. Začátek turistické sezony v kempech znamenal 290 tisíc příjezdů, meziročně o 0,1 procenta méně.

Návštěvnost se zvýšila ve všech krajích Česka. Mezi nejnavštěvovanější kraje patřily ve druhém čtvrtletí kromě Prahy tradičně Jihomoravský a Jihočeský kraj. Meziročně se návštěvnost nejvíce zvýšila v Karlovarském kraji o 21,4 procenta, v Praze o 19,7 procenta a v Olomouckém kraji o 18,4 procenta.

Do Česka přijelo tradičně nejvíc lidí z Německa. Němci tvoří čtvrtinu zahraniční klientely, ČR jich navštívilo zhruba 637 tisíc. Druhou nejpočetnější skupinou byli návštěvníci ze Slovenska a na třetím místě se umístili hosté z Polska. Podle zjištění ČSÚ nadále pokračuje výpadek turistů z asijských zemí a z Ruska.

Do celkových statistik návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. „Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka," uvedl úřad.

Situace ve službách ukazuje na stagnaci ekonomiky

„Co nám napovídají výsledky služeb pro další měsíce? Minimálně to, že k žádnému restartu ekonomiky zatím nejspíš nedochází. Nejenom kvartální, ale především měsíční data naznačují, že celé odvětví služeb přešlapuje na místě. Žádný lídr, který by tato odvětví opanoval a vytáhl do černých čísel se zatím nerýsuje. Samozřejmě, pomineme-li právníky a účtaře, protože ti tvoří jen velmi segment služeb v ČR. Když k tomu připočteme slabý průmysl, jehož výsledky maskují automobilky růstem z nízkých základů, tak důvodů k radosti zůstává pomálu,“ doplnil ekonom Dufek.