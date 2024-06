Sony Music koupí katalog kapely Queen. Zaplatí miliardu liber

Autorská práva na hudební katalog britské rockové kapely Queen a další související práva by měla koupit americká nahrávací společnost Sony Music za miliardu liber (zhruba 29,5 miliardy korun). Informoval o tom tento týden magazín Variety s odvoláním na dva nejmenované zdroje, podle nichž se už na akvizici pracuje.

Jako první o chystaném kroku informoval server Hits, podle něhož se dohoda nebude vztahovat pouze na příjmy z živých vystoupení. Ty si nadále ponechají zakládající členové jedné z nejslavnějších britských kapel Brian May a Roger Taylor, kteří stále koncertují společně se zpěvákem Adamem Lambertem.

Katalog Queenů, jejichž původní frontman Freddie Mercury zemřel v roce 1991, patří mezi nejcennější v dějinách rocku. Jejich katalog obsahuje hity jako Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust nebo Radio Ga Ga.

Zástupci Sony Music ani samotné skupiny se k informacím nevyjádřili. V případě Sony Music to podle Variety není ničím překvapivým, protože společnost málokdy komentuje velké akvizice katalogů. Firma nikdy nepotvrdila například stamilionové sumy, za něž podle médií získala práva na nahrávky Bruce Springsteena či Boba Dylana.

