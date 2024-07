Pozor na dovolenou v Itálii. V srpnu tu budou stávkovat provozovatelé pláží

Populární italská premiérka Giorgia Meloniová se sice může stát jednou z klíčových osobností Evropské unie. Musí se ale popasovat s velkým odporem na domácí půdě. Tedy přesněji domácích plážích. Turisty, kteří do jihoevropské země zamíří v srpnu, totiž může čekat nemilé překvapení – neseženou místo pod slunečníkem kvůli stávce provozovatelů pláží. A hlavní roli v tom hraje politika.

Reklama

Ani opalovací krém s ochranným faktorem 50 nebude muset stačit některým českým turistům v nadcházejících týdnech. A to v případě, pokud vyrazí do Itálie. Tam se totiž rozhořel spor mezi vládou premiérky Giorgie Meloniové a provozovateli pláží.

Jde o dlouholeté koncese na provozování pláží, plážových salonků, ale také obyčejných plácků se slunečníky. Držitelé koncesí v srpnu uskuteční několik výstražných stávek, aby tlačili na vládu a ta jim koncese ponechala. Jde přitom o dlouhodobý spor, do něhož se vložila dokonce i Evropská unie, upozorňuje server Financial Times.

Politický boj o slunečníky

Evropská komise již v roce 2020 spustila řízení proti Itálii, aby tehdejší vláda zrušila kolem 30 tisíc koncesí uzavřených za podmínek velmi nepříznivých pro stát. Tehdejší vláda vedená populistickým hnutím Pěti hvězd však platnost koncesí naopak prodloužila až do roku 2033. Následná úřednická vláda Maria Draghiho se sice snažila zákon zrušit, ale padla dřív, než se jí to podařilo.

Reklama

Aktuální vláda Giorgie Meloniové však skutečně platnost koncesí zkrátila, a to do konce letošního roku. Přesto vláda zároveň zmapovala 7900 kilometrů italského pobřeží ve snaze prokázat Evropské komisi, že v Itálii je dostatek volně přístupných pláží, aby mohly zůstat koncese v platnosti. Komise nicméně italskou snahu odmítla a nadále požaduje dokončení slíbené reformy.

REPORTÁŽ: Letní dovolená za babku. Gruzie je rájem pro dobrodruhy i plážové povaleče Enjoy Čeští baťůžkáři, horalové a dobrodruzi objevují Gruzii už nějaký ten pátek. Malebná země na Kavkazu ale okouzlí i svými nekonečnými písečnými plážemi táhnoucími se podél Černého moře. Nemusíte tak být duší zrovna objevitelé. Gruzie je bezpečná volba i pro rodiny s dětmi. Odjíždět odtud budete s kufrem plným gruzínských specialit a pocitem příjemně strávené dovolené. Gruzínci si vás získají svojí pohostinností, výborným jídlem a vínem. Veronika Kudrnová Přečíst článek

Provozovatelé: Věřili jsme vládě a investovali

Blížící se výstražná stávka má upozornit na to, že provozovatelé se stali obětí politických her.

„Lidé věřili zákonům státu, které říkaly ‚investujte, do čeho chcete‘, a nyní čelí vládě, která slíbila všechno a nedělá nic,“ uvedl pro Financial Times předseda italského Svazu plážových podnikatelů Antonio Capacchione. „Vyžadujeme férovost. Je morálně přijatelné, aby si někdo zdarma přivlastnil podnik vybudovaný díky obětem podnikatele, který v noci nespal?“ ptá se Capacchione.

Zatímco ústřední vláda nadále pracuje na nových pravidlech, obce a místní zastupitelé již připravují programy, jak pomoci podnikatelům, kteří o koncese nejspíš přijdou.

Ani to však podnikatelům nestačí a požadují komplexní národní plán včetně finanční náhrady ve výši minimálně dvou ročních tržeb podnikatele.

Dovolená last minute: Jak v létě 2024 najít výhodné nabídky? Enjoy Plánování dovolené může být někdy stresující, zvláště pokud se rozhodnete na poslední chvíli. Naštěstí existují možnosti, jak si užít dovolenou snů i bez dlouhého předstihu. Last minute dovolená nabízí cenově výhodné zájezdy do atraktivních destinací, které kombinují krásné pláže, bohatou kulturu a jedinečné zážitky. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou výhody last minute dovolené, jak najít ty nejlepší nabídky a které destinace jsou nejoblíbenější. Pojďme se společně podívat na to, jak si užít dovolenou na maximum s minimem starostí. Komerční spolupráce Přečíst článek

Obyčejný byznys: Provoz kempu je sázkou do loterie, říká správce rekreačního zařízení Zprávy z firem Jako kluk jezdil Petr Čada každé prázdniny s rodiči do kempu u Lužnice a láska k této řece mu vydržela po celý život. Po dokončení hotelové školy nabíral pár let zkušeností v cizině a po návratu do Česka měl o své budoucnosti jasno. Pronajal si kemp v jižních Čechách. Michal Nosek Přečíst článek