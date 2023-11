Picassův obraz Žena s hodinkami se vydražil za 3,2 miliardy, jde o letošní rekord

Jedno z mistrovských děl Pabla Picassa, obraz Žena s hodinkami (Femme à la montre) se na aukci v New Yorku vydražil za 139,3 milionu dolarů, tedy asi 3,2 miliardy korun. Tato suma představuje nejvyšší částku dosaženou v letošních aukcích uměleckých děl na celém světě a druhou nejvyšší částku, za kterou se kdy prodalo dílo tohoto španělského malíře, který zemřel před půl stoletím.

Obraz namalovaný v roce 1932 zachycuje jednu z malířových milenek, múz a modelek, Francouzku Marie-Thérèse Walterovou. Vyvolávací cena podle aukční síně Sotheby's činila 120 milionů dolarů.

Obraz patřil bohaté Newyorčance Emily Fisherové Landauové, která letos zemřela ve věku 102 let. Její sbírka děl Jaspera Johnse, Willema de Kooninga, Marka Rothka a Andyho Warhola se draží během dvou speciálních večerů, ve středu a dnes, v aukční síni Sotheby's v New Yorku, napsala agentura AFP.

Picassův obraz dosud visel v obývacím pokoji Fisherové Landauové na Manhattanu, uvedla Sotheby's. Koupila ho v newyorské galerii Pace Gallery v roce 1968. Anonymní kupec nyní v dražbě porazil další dva zájemce, poznamenala agentura Reuters.

Aukční síň, vlastněná francouzsko-izraelským miliardářem Patrickem Drahim, počítá, že se celá sbírka newyorské sběratelky prodá za více než 400 milionů dolarů (9,2 miliardy korun).

Dílo vzniklo v „zázračném roce“

Podle Juliana Dawese, vedoucího prodeje impresionistů a moderního umění v síni Sotheby's, je obraz španělského umělce „mistrovským dílem ve všech dimenzích“. Vznikl v roce 1932, považovaném za Picassův „annus mirabilis“, zázračný rok, kdy se mu dařilo ve všem, na co sáhl.

Marie-Thérèse Walterová byla Picassovou „zlatou múzou“, se kterou se setkal v roce 1927 v Paříži, kdy byl ženatý s rusko-ukrajinskou baletkou Olgou Chochlovovou (na Západě psanou Khokhlova) a Walterové bylo 17 let.

Walterovou namaloval Picasso i na plátno Spící žena v roce 1934. Tento obraz dnes nabídne rival Sotheby's, aukční síň Christie's, která doufá, že jej vydraží za 25 až 35 milionů dolarů. Již v roce 2021 prodala Christie's jiné plátno s Marie-Thérèse Walterovou za 103 milionů dolarů. Dalšího Picassa z roku 1932 vydražila Christie's v roce 2010 za 106 milionů dolarů.

Po středeční aukci se přinejmenším šest Picassových děl prodalo za více než 100 milionů dolarů. Nejdražším malířovým dílem se staly Alžírské ženy, za které kupec zaplatil skoro 180 milionů dolarů. Tento olej na plátně namalovaný v roce 1955 je vůbec nejdráž v aukci prodaným dílem moderního umění. V době prodeje, 11. května 2015, dokonce získal absolutní rekord, který však v roce 2017 překonal sumou 450 milionů dolarů (10,4 miliardy korun) obraz Salvator Mundi připisovaný Leonardu da Vincimu.

V mezinárodním kontextu válek na Ukrajině a na Blízkém východě a inflace vykazuje trh s uměním vynikající kondici a očekává se, že během podzimní sezony v New Yorku utrží velké aukční domy Sotheby's a Christie's miliardy dolarů, dodala AFP.