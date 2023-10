Unikátní obraz od Moneta by se v aukci mohl prodat za 65 milionů dolarů

Obraz slavného francouzského malíře Clauda Moneta z jeho série nazvané „Lekníny“, v rámci které umělec vytvořil přibližně 250 olejomaleb, by se mohl v listopadu v rámci aukce prodat za 65 milionů dolarů, tedy zhruba 1,5 miliardy korun.

Dílo, které nabízí aukční síť Christie's, je unikátní především proto, že nebylo nikdy vystavováno ani nabízeno v aukci. Více než 50 let bylo součástí soukromé rodinné sbírky. „Obraz zůstal bezvadně zacholavý a ukrytý. Je to znovuobjevené mistrovské dílo,“ uvedl Max Carter, šéf oddělení moderního umění v aukční síni Christie's.

Obraz byl namalován přibližně v letech 1917-1919 a pochází z pozdějšího období Monetova života.

I přesto, že Monetova série „Lekníny“ vznikala před více než sto lety, je i dnes stále inspirací pro současné umělce. Čínský umělec Aj Wej-wej letos v dubnu odhalil v Londýně své dílo inspirované právě prací Moneta. Šlo o obří obraz z lega. Patnáctimetrovou instalaci tvořilo téměř 650 tisíc kostiček.

