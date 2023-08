Pavel Maurer: Zpomalený tuňák. Vědci opět zasahují pánubohu do jeho díla

Tuňák má vynikající maso. Je to ryba, které se ne náhodou přezdívá „mořská kráva”, protože maso je hovězímu vizuálně podobné a navíc chutná méně „rybně”. Tuňáka si rádi dají i ti, kdo na ryby moc nejsou. Má málo kostí, maso je delikátní, jeho úprava má mnoho variant, takový lehce propečený steak z tuňáka potěší každého gurmána.

A to také něco stojí. Vlastně poměrně dost. Záleží na tom, zda je to tuňák modro- nebo žlutoploutvý. Některé obří tuňáky (až 500 kilogramů) na mezinárodních rybích tržnicích vydraží za desítky tisíc dolarů, aby je pak kuchaři rozporcovali třeba na malé kousky pro přípravu sushi či sashimi. Plave dost rychle a hlavně pořád, i když spí, protože jinak by nemohl dýchat a zahynul. Nikdy se nezastavuje.

To, že je velmi oblíben v gastronomii znamená pro něj paradoxně smrtelné nebezpečí. Některé druhy tuňáků jsou v takovém ohrožení, že se začíná omezovat jejich výlov a dokonce pár světově proslulých restaurantů hrdě píše ve svých menu, že tuto rybu už nebudou nabízet, dokud se situace nezmění.

Člověk se však naučil i tyto neustále se pohybující ryby chovat uměle - totiž v akvakulturách. Znamená to, že jde o ohraničený uzavřený prostor buď přírodní nebo v obřích nádržích. Jenže tuňáka tyto uzavřené cykly nezajímají, protože chce rychle plavat dál na své nekonečné cestě světovými oceány. V akvakultuře tuňáka pacifického (Thunnus orientalis) však dochází v mořských klecích k vysoké úmrtnosti nedospělých jedinců odchovaných v těchto líhních. Podle statistik téměř 80 procent takto chovaných tuňáků páchá nedobrovolnu sebevraždu. Proč?

Vědci v hlavní roli

Hlavní příčinou úhynu ryb jsou jejich srážky se stěnami klecí způsobené rychlým plaváním ryb v panice vyvolané náhlými změnami intenzity světla. Prostě umělé prostředí pro tuňáky není vhodné, jenže potravinářský průmysl se nemíní v tomto chovu omezovat. Podle serveru Scientic Reports se tým japonských vědců se zaměřil na možnost změny chování tuňáků v reakci na vnější podněty. Stručně řečeno, vědci se rozhodli zpomalit tuňákovo vysokorychlostní plavání nějakým zásahem do jeho genetiky. A to mě právě hodně děsí!

To, že věda čím dál tím víc zasahuje „pánubohu do jeho díla”, to je dnes téměř ve všech oblastech běžné. Někdy je to lidstvu prospěšné, někdy ne a často se vůbec nedá odhadnout, jak se tyto zdánlivě vhodné zásahy projeví třeba za deset nebo dvacet let. A hlavně jak se projeví v rámci celého potravinového řetězce a na samotných lidech?

Mně osobně dost znepokojují genetické zásahy do potravin ať už jsou živočišného či rostlinného původu. Co když skutečně japonští vědci „vytvoří” zpomaleného tuňáka, protože je to výhodné pro umělý chov? A já ho pak sním a za nějakou dobu mě to také zpomalí? Co když zpomalená ryba ztratí schopnost reprodukce?

Tak o tom všem už ode dneška budu vždy přemýšlet, až si v restauraci v budoucnu objednám k jídlu svého oblíbeného tuňáka.