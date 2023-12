Knižní tipy gastronauta: Kuchařky, které pod stromečkem potěší nejen gurmány

Nemusíte být zrovna foodie (nadšenec do jídla a jeho přípravy - pozn. red), aby vás pod stromečkem potěšila dobrá kuchařka. Známý gastroinfluencer Pavel Maurer rozdává prověřené knižní tipy, které i chutnají.

Máte už všechny dárky? Ještě potřebujete rychle sehnat nějaký „last minute“ dáreček? Kuchařská knížka nebo vůbec jakákoli kniha o jídle či o pití prý potěší i toho, kdo podle receptů nakonec nikdy nic neuvaří! Přesto si však rád knížku prolistuje, pokochá se obrázky, chvíli si dokonce bude hrát s myšlenkou, že podle receptu něco uvaří, ale pak se podívá na seznam potřebných ingrediencí a raději si zaskočí na růžek do restaurace.

To ale vůbec neznamená, že by nechtěl mít doma sem tam mezi ostatními knihami nějakou slavnou nebo dobrou kuchařku (to není totéž!) nebo návodnou krásně ilustrovanou brožurku jak správně servírovat whisky nebo jak rozeznat merlot od frankovky.

Nedávno jsem bloumal po velkém knihkupectví a z té záplavy gastronomických publikací se mi úplně zatočila hlava. Namátkou vám zde uvedu pár titulů. Ne snad proto, že bych je preferoval či zatracoval, ale protože mne prostě zaujaly ty kreativní názvy. Namátkou cituji: „Sladce, slaně, boubelatě“, „Líná kuchařka“, „Taková normální kuchařka“, „Jazyk srdce mozek krev“, „Cháluj ještě líp“. To uvádím jen tak pro představu, že vymyslet přitažlivý a výmluvný titulek knihy je někdy těžší než pár zcela nových receptů!

Pět knižních tipů pro všechny

Já bych vás rád upozornil na knihy, které mne nedávno zaujaly a určitě je chci mít doma. Protože často dávám kuchařské nebo vůbec gastronomické knihy jako dárky, tak vám nabízím své doporučení.

Roman Vaněk, Jana Vaňková: Sváteční

Co svátečnějšího před Vánoci? Autor má dar vycítit po čem knižní trh prahne. Prakticky všechny gastronomické knihy z jejich „dílny“ (celkem 24) se staly bestsellery, vyznačují se unikátní profesionalitou, výtvarnou lehkostí a jednoduchou srozumitelností.

Tahle nabízí od avokádové pomazánky, tři varianty bramborového salátu, párty tlačenku a dalších 130 pečlivě napsaných receptů nejen pro tyto chvíle, ale na celý rok, kdy chcete někoho potěšit, něco hezkého oslavit, nebo si prostě jen dát „něco dobrého na zub“.

Madeline Puckette, Justin Hammack: Bible vína

Mám ve své knihovně přes deset nejrůznějších brevířů, lexikonů a encyklopedií vín. Zdálo by se, že už víc nepotřebuji. Omyl. Tato rozsáhlá ilustrovaná publikace nabízí zcela přehledný obsahově i výtvarně přitažlivý průvodce po téměř všem, co s vínem souvisí. Autoři jsou zakladatelé světoznámého portálu winefolly.com a je znát, že moc dobře vědí jak okouzlit odborníka i amatéra, každopádně však milovníka vína!

Hanka Zemanová: Nový BioAbecedář

Po 13 letech úspěšného prodeje a čtyřech dotiscích vychází kompletně aktualizované vydání. Je to encyklopedie zdravých surovin plná praktických rad pro jejich nakupování a vaření. Jedná se o knižní bestseller, kterého se již prodalo asi 29 tisíc výtisků. V tomto novém vydání, které právě vychází, došlo k zásadní úpravě celého textu reagující na vývoj potravinového trhu a nové poznatky naší nejvýznamnější autorky bio-knih.

Gordon Ramsay: Do neznáma

Drsný ikonický chef je známý TV pořady Pekelná kuchyně nebo Kitchen Nightmares a mnoha knihami. Jeho podniky získaly téměř dvě desítky hvězd od Michelin Guide. Tentokrát sleduje od Peru až po Louisianu nejen kulinární zvláštnosti, ale též kulturu, přírodu a vše, co je úzce spjato s gastronomií. Kromě unikátních 60 receptů se dozvíte leccos naprosto neznámého, neprobádaného pod taktovkou osvíceného kuchaře, jehož cestování a natáčení spoluorganizoval prestižní zeměpisný leader National Geographic.

Miluše Makó: Rok v Green Table

Udržitelnost a cirkulární ekonomika je filosofií autentického vegetariánského bistra Green Table by Veolia, kde můžete denně ochutnávat moderní vegetariánskou kuchyni. Mnoho surovin, bylinek a zeleniny vzniká přímo v tomto unikátním prostoru. Nejoblíbenější recepty pak najdete v prvotině nadějné a dnes již populární šéfkuchařky, která boří mýty o tom, že „bez masa“ znamená „nudně“. Jedl jsem tam několikrát a potvrzuji, že stojí zato „otestovat“ nejen tuto novou publikaci, ale i samotné kreativní pokrmy.

Hezké Vánoce a hlavně nejezte, nepijte a když to půjde, tak ani nežijte blbě!

