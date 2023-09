Obyčejný byznys: Vinotéky to mají v konkurenci hospod na Žižkově těžké, ale stále se rozvíjejí

V Česku je mnoho zajímavých provozů a podniků, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na Newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys. Tentokrát se vydáme na pražský Žižkov na skleničku vína.

Na brněnské technice získal bakalářský titul a přemýšlel o dalším životě. Dnes jednatřicetiletý Tomáš Krchňáček se rozhodoval mezi stavebnictvím, na které získal vzdělání a vinařstvím, ke kterému má od dětství blízko. Narodil se totiž v centru moravských vinohradů. „Naše rodina měla vinohrad ve Valticích a druhý v nedalekém Sedleci u Mikulova i se sklípkem. Když zemřel otec, bylo mi patnáct let, a všechna práce zůstala na mě,“ vzpomíná na své začátky s vínem.

Velká dojezdová vzdálenost ho ale donutila sklep i vinohrad v Sedleci prodat, zůstal mu tedy jen ten ve Valticích. „Patnáct arů, tedy zhruba 600 hlav, jsem spravoval až do roku 2016. To už jsem ale již žil v Praze,“ dodává ke stěhování do metropole a startu svého tour po vinotékách. Ta vyvrcholila před necelým rokem otevřením vlastního podniku - Vinotéka Seifertka - v Praze na Žižkově.

Vraťme se ale na start jeho pražské kariéry. První zastávkou byl v listopadu 2015 koncept Jiřího Fajtla, který vlastnil vinotéky Žižkov, Karlín a Křižík. Svou první směnu prožil právě ve Vinotéce Žižkov. „Tehdy jsem si řekl, že na Žižkov už nikdy víc nechci. Následující léta jsem pracoval zejména na pobočce v Karlíně, až se v lednu 2019 naskytla možnost odkoupit právě Vinotéku Žižkov. Můj vztah k této čtvrti tak nabral nový směr,“ popisuje kariérní růst s tím, že vinotéku nakonec odkoupil kamarád a zároveň její dvorní dodavatel sudového i lahvového vína Jan Zapletal. Ten Tomášovi nabídl, aby mu ji řídil. Mladý muž kývl a řekl si, to bude výzva.

„Od té doby jsem byl ve vinotéce jako provozní a zajišťoval celkový chod. Během prvního roku jsem se do Žižkova zamiloval. Je to kouzelné místo, a hlavně jedna velká komunita, kde každý pomůže každému,“ prozrazuje posun ve svém vnímání proslulé pražské čtvrti.

V březnu 2020 mohl Tomáš vinotéku sám odkoupit, ale přišel Covid-19. „Situace byla nepřehledná, a tak mi nabídli známí výpomoc a vinotéku jsme koupili společně. Nařízení byla všelijaká, chvíli zavřeno, otevřeno,“ popisuje. V té době vinotéce velice pomohlo, že za dobu co se Tomáš pohybuje po vinotékách nasbíral mnoho kontaktů a víno tak rozvážel po celé Praze i za ní. Čas ale běžel, a jak se říká, v podnikání jeden je málo, dva jsou moc, tak následně došlo na rozchod spolumajitelů.

Na jaře 2022 tak vinař a vinárník potřeboval novou výzvu. „Vinotéku Žižkov jsem měl rád, stalo se z ní místo setkávání sousedů, ale byla limitována kapacitou dvacet osob a chyběla zahrádka. Tudíž jsem svůj podíl odprodal a udělal si konečně dovolenou. Lidé co pracují v gastru, určitě vědí, o čem mluvím. Člověk se za celé ty roky v podstatě nezastaví,“ vzpomíná na chvíle před začátkem svého úplně vlastního podniku. Chvíli volna si ale užil jen měsíc.

Znenadání Tomáše kontaktoval známý s tím, že k poslednímu červnu 2022 končí podnik Vinný Šenk U Pádivce. „Vinotéku jsem znal dlouhá léta, ale nikdy jsem v něm nebyl. Tak jsem vyrazil na obhlídku. Asi se moc nebudeme bavit, jak to tam za poslední léta vypadalo a jak kvalitní víno bylo. Prostor ale splňoval všechny mé požadavky a to: být na hlavní ulici, mít přední část na prodej s sebou, samostatný salonek a největší předností byla zahrádka ve vnitrobloku. Byl to velice hektický červen, ale vše se dotáhlo a 1.července jsem dostal klíče a hurá do rekonstrukce. Původně jsem si říkal, že budou potřeba jen kosmetické úpravy, ale jak už to při rekonstrukcích bývá, vždy se najde další a další zádrhel, a tak to dopadlo celkovou rekonstrukcí. První představa o otevření byla září, že ještě stihnu burčáky,“ směje se tomu Tomáš, protože nakonec byl rád za částečné otevření přední části na svatého Martina - tudíž 11.11.

Vinotéky to mají na Žižkově, který vyniká velkým počtem hospod, vcelku těžké. „Přece jen se říká, že Žižkov je ráj piva. Proto mě těší, že se i přes tento handicap daří,“ hodnotí prvních deset měsíců provozu. Ten zatím táhne sám a je to náročné. „V podstatě jsem tu denně od jedenácti dopoledne do půlnoci, ale přítelkyně je vstřícná a pomáhá, když máme větší akce, jako například cimbálová muzika. Ta je u nás každý měsíc a to je hukot, sejde se tak 80 lidí všech věkových kategorii a je to silný zážitek, tancuje se, a béká,“ uzavírá mladý vinař svůj dosavadní příběh.