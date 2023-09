FOTOGALERIE: Čerstvě vytažené z krabice. Podívejte se, jak vypadá nový iPhone či uhlíkově neutrální hodinky Ultra 2

Apple se zavázal, že do roku 2030 budou všechny jeho produkty takzvaně uhlíkově neutrální. Dosáhnout toho chce důsledným využíváním šetrných materiálů, recyklací, využíváním zelené energie a také velkými investicemi do zelených offsetů. Vlajkovou lodí tohoto přístupu se staly nejnovější hodinky Apple Watch Ultra 2 z titanu. Podívejte se, jak vypadají. A také jak vypadá nový iPhone 15 Plus.

Unboxing nového iPhonu a Apple Watch Ultra 2

Zde alespoň drobná ochutnávka pro nedočkavce

Nový iPhone 15 Plus Stanislav Šulc / Newstream

A tady se můžete podívat na oficiální snímky, jak nový iPhone 15 Plus fotí v různých režimech

