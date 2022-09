Apple mění hru a nabízí satelitní služby. A chce pomáhat řidičům

Technologický gigant Apple představil sadu nových produktů. Jako obvykle se snaží posouvat kvalitu v jasně nastavených mantinelech předchozími modelovými řadami. Žádnou převratnou novinku, o které by se psalo jako o revoluci, zdánlivě nepředstavil a na náhlavní zařízení pro virtuální realitu si ještě budeme počkat. Přesto Apple mění hru mobilních telefonů – nabízí totiž dostupné satelitní služby, dosud vyhrazené vlastníkům výrazně dražších zařízení. A taky nenápadně potvrzuje zájem o velkou cílovku – řidiče.

Apple zná své klienty i ty, kteří se jimi touží stát. A tak Tim Cook a jeho tým v klasické podzimní prezentaci (od covidu již plně virtuální a vizuálně působivé) představili jako hlavní tahák novou sadu hodinek Apple Watch. A tentokrát si již vybere skutečně každý, protože Apple Watch budou od příštího týdne dostupné hned ve třech variantách – klasické Apple Watch 8 pokračují v hlavní linii, Apple Watch SE 2 jsou dostupnější variantou zaměřenou i na nejmladší uživatele. A pak tu jsou Ultra, očekávané profi hodinky pro skutečné fajnšmekry.

Právě řada Ultra (původně se spekulovalo o názvu Pro) jsou asi tím skutečně nejzajímavějším hardwarovým produktem Applu letošního podzimu. Masivní hodinky cílí na profesionální sportovce od běžců přes outdoorové nadšence po potápěče. Každé z těchto skupin nabízí různé nástroje, jako je siréna pro možnost přivolat pomoc, vylepšený kompas včetně funkce „najít cestu zpět“ pro případ ztracení se v neznámém prostředí, potápěči ocení, že díky aplikacím lze hodinky používat jako podvodní počítač.

Apple cílí na řidiče

Jak hodinky a jejich možnosti tradičně ukazují, že Apple se z nich nadále snaží vytvořit čím dál užitečnější doprovod člověka celým jeho životem, ať už v byznysu, rodině, tak i při sportovním vyžití.

Tentokrát se Apple ještě více zaměřuje na uživatelky a vylepšil technologie monitorující menstruační cyklus. S tím se pojí naprostá ochrana dat, která je Applem zdůrazňována čím dál častěji.

Společným motivem všech „applích“ zařízení pak je bezpečnost. Hodinky (ale také telefony, sluchátka) mají totiž vždy i vedlejší funkci – snažit se všemožně chránit uživatele před nebezpečím. Samozřejmostí tak jsou monitory sledující pády uživatelů, díky nimž se v případně ohrožení života hodinky postarají o zavolání pomoci.

Apple však jde ještě dál a snaží se získat další výrazný (a jinými výrobci opomíjený) segment – řidiče. Car Play letos nebyl nijak výrazněji zmiňován, vylepšená verze se má objevit příští rok. Ale již letos dostávají řidiči nový podstatný nástroj – hodinky Apple Watch mají indikátor dopravních nehod. Pokud automobil nabourá, hodinky mohou zavolat pomoc.

Množící se služby pro řidiče naznačují, že Apple nadále vnímá mobilitu jako zásadní segment a nejspíš nadále pracuje na nějakém řešení (že by auto?).

Apple a satelitní revoluce

Skutečnou revoluci však nakonec přeci jen nabízí iPhone. Nejpopulárnější a nejvýnosnější produkt Applu tentokrát ponese označení 14 a bude dostupný v klasické a Pro verzi (a každá z nich ještě ve dvou velikostech).

Nový iPhone je samozřejmě po všech stránkách rychlejší, dokonalejší a krásnější než předchozí třináctka. Ale to skutečně podstatné se skrývá uvnitř. Apple totiž zatím americkým zákazníkům nabízí možnost v naléhavých SOS případech využít satelitního signálu. Ten byl přitom doposud vyhrazený výrazně dražším zařízením. Jeho výhoda? Je dostupný opravdu úplně po celém světě.

Apple novinkami potvrdil, že chce uživatelům nabízet služby, které využijí a které jim usnadňují, zpříjemňují nebo vůbec zdostupňují zážitky, které současný svět nabízí. A to je kouzlo jeho úspěchu a ostatně i odkaz zakladatele a klíčové osoby Applu Stevea Jobse.

