Není mu ani třicet a už je dolarový miliardář. Japonec stvořil virtuální hvězdy, animované youtubery

Fenomén VTubers neboli virtuálních a navrch ještě animovaných youtuberů dávno přerostl hranice Japonska. Teprve 26letý Riku Tazumi na nich postavil tak úspěšný byznys, že se stal nejmladším japonským dolarovým miliardářem.

Japonci přešli od skutečných hvězd YouTube k těm virtuálním a stvořili nejmladšího miliardáře v zemi. Riku Tazumi založil talentovou agenturu Anycolor v roce 2017 ještě jako vysokoškolský student. Letos v červnu firma debutovala na burze v Tokiu. A od té chvíle její akcie vzrostly osminásobně, čímž se staly jednou z nejvýkonnějších společností na trhu a ocenily firmu na přibližně 370 miliard jenů (2,5 miliardy dolarů), uvádí agentura Bloomberg.

Podíl 45 procent, který vlastní její 26letý zakladatel, má nyní hodnotu 1,1 miliardy dolarů, a to i poté, co se kurz jenu vůči americkému dolaru propadl na nejnižší úroveň za poslední desetiletí.

Akciím Anycoloru se prostě daří. Navzdory tomu, že doba růstovým titulům zrovna nepřeje a globální investoři se rychle rostoucím společnostem obchodovaným za vysoké násobky očekávaných zisků vyhýbají. To ale není případ Anycoloru. „Anycolor je takovou Teslou, i v jejím případě se stále hovoří o nadhodnocených akciích a přesto vysoká očekávání investorů ženou cenu akcií dál vzhůru,” říká Masahiro Hasegawa, analytik výzkumné tokijské společnosti Humanmedia.

Souhlasí s ním také Tomoichiro Kubota, hlavní analytik společnosti Matsui Securities: „Lidé si myslí, že Anycolor směřuje k velkému růstu, a tak nakupují její akcie.”

Vidina expanze v zahraničí

Hlavním lákadlem pro investory je potenciál společnosti Anycolor expandovat do zahraničí. Na rozdíl od běžných talentových agentur, jako je Johnny & Associates, která zastupuje v Japonsku extrémně populární pop-idolové skupiny Arashi či Snow Man, se popularita Anycoloru opírá o virtuální postavy vystupující na YouTube pod značkou Nijisanji.

A fanoušci virtuálních avatarů se rekrutují z celého světa, nejen z domácího publika. „Kultura, která začala v Japonsku, se nyní šíří i do zámoří,” podotkl Hasegawa.

Od nuly k miliardě dolarů

Zároveň tito virtuální youtubeři neboli VTubers s sebou nepřináší vysoké náklady na pořádání velkých live koncertů nebo vystupováním v televizních show, které se pojí se zastupování běžné „živé“ popové kapely. Tvůrcům animovaných postaviček tak umožňují dosahovat vysokých provozních marží.

Anycolor v současné době zaměstnává přibližně 140 tvůrců, z nichž každý pracuje na jiné animované postavě. Tito VTubers obvykle hrají online videohry a zároveň aktivně komunikují s těmi, kteří sledují jejich živé vysílaní. Je to obdoba herních streamerů na Twitchi od společnosti Amazon, ale na jiné platformě a kreslené formě.

Když Tazumi ještě na univerzitě firmu založil, jmenovala Ichikara – což doslova znamená „od nuly”. Ve své první zprávě o výsledcích hospodaření z minulého měsíce společnost Anycolor oznámila, že její provozní zisk se za tři měsíce do července téměř ztrojnásobil na 2,1 miliardy jenů z 842 milionů jenů ve stejném období loňského roku.

Tržby za její služby, které využívají diváci doma i v zahraničí, se oproti předchozímu čtvrtletí zdvojnásobily na přibližně 1,6 miliardy jenů. Akcie společnosti Anycolor v reakci na oznámené výsledky během následujících tří dnů vzrostly o 46 procent.