Svět ho neznal, nyní je bohatší než Gates. Nová miliardářská trojka je Ind Gautam Adani

Jen málokdo mimo Indii před několika lety slyšel o Gautamu Adanim. Nyní se z indického obchodníka, který nejprve zkoušel štěstí jako obchodník s diamanty, než se dal na uhelný byznys, stal třetí nejbohatší člověk na světě. Je to poprvé, co se do první trojky žebříčku miliardářů Bloombergu dostal občan Asie. S aktuálním majetkem 137,4 miliardy dolarů Adani předstihl Francouze Bernarda Arnaulta a Billa Gatese a v žebříčku nyní zaostává pouze za Elonem Muskem a Jeffem Bezosem, napsala agentura Bloomberg.

Šedesátiletý Adani strávil posledních několik let rozšiřováním svého firemního konglomerátu Adani Group sahajícího od uhelného průmyslu k provozování přístavů a letišť a pustil se i do všeho možného včetně budování datových center, výroby cementu a hliníku či vlastnictví médií, uvedl Bloomberg.

Top 5 nejbohatších lidí planety:

jméno stát jmění (v mld. dolarů) hlavní obor 1. Elon Musk USA 251 technologie 2. Jeff Bezos USA 153 technologie 3. Gautam Adani Indie 137 průmysl 4. Bernard Arnault Francie 136 obchod 5. Bill Gates USA 117 technologie

zdroj: index miliardářů Bloombergu

Jen v letošním roce 2022 přidal Adani ke svému majetku 60,9 miliardy dolarů, což je pětkrát více než kdokoli jiný. Nejprve v únoru předstihl svého spoluobčana a ropného a telekomunikačního magnáta Mukeshe Ambaniho (v žebříčku Bloombergu je nyní 11.) a získal pozici nejbohatšího obyvatele Asie. V dubnu se stal dolarovým stomiliardářem a minulý měsíc předčil co se týče majetku zakladatele Microsoftu Billa Gatese, který byl do té doby v žebříčku Bloombergu čtvrtý.

Jak se Adaniho impérium rozrůstalo na jeden z největších světových konglomerátů, vzrůstaly i obavy trhu z jeho rychlého růstu. Adaniho obchody a akvizice byly financovány převážně úvěry a tedy na dluh. „Adaniho impérium je hluboce a nadměrně zadlužené,“ uvedla například společnost CreditSights ve zprávě tento měsíc.

Někteří indičtí zákonodárci a tržní analytici trhu také vyjádřili obavy ohledně neprůhledných akcionářských struktur. Přesto akcie Adaniho firem prudce rostou – u některých z nich činil nárůst ceny od roku 2020 i více než 1000 procent. To má podle Bloombergu souvislost s tím, že se magnát zaměřil na oblasti, které indický premiér Narendra Modi již dříve označil za klíčové pro splnění dlouhodobých ekonomických cílů Indie.

Adani dokázal překonat většinu amerických nejbohatších miliardářů částečně i proto, že lidé jako Bill Gates či Warren Buffett nedávno věnovali značné sumy na filantropii. Gates v červenci uvedl, že převádí 20 miliard dolarů do Nadace Billa a Melindy Gatesových, Buffett daroval na charitu více než 35 miliard dolarů. Adani se ovšem rovněž věnuje charitativním darům – v červnu se zavázal věnovat 7,7 miliardy dolarů na sociální účely u příležitosti svých 60. narozenin.