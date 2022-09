Do pěti let vzroste počet dolarových milionářů o 40 procent. V Číně se jejich počet zdvojnásobí

Pandemie, inflace, válka na Ukrajině a zprávy o nadcházející recesi. To není zrovna zdravé podhoubí pro růst světového bohatství. Přesto se do pěti let podle studie Credit Suisse počet dolarových milionářů zvýší o 40 procent celosvětově, v Číně se dokonce zdvojnásobí.

Počet dolarových milionářů v celém světě se v příštích pěti letech zvýší o 40 procent, přestože růst úrokových sazeb a válka na Ukrajině letos sníží hodnotu aktiv a soukromého majetku. Do roku 2026 bude ve světě více než 87,5 milionu lidí s majetkem nejméně jeden milion dolarů (24,7 milionu korun). V roce 2021 jich bylo 62,5 milionu. Vyplývá to ze zprávy Global Wealth Report 2022 sestavené švýcarskou bankou Credit Suisse Group.

Počet milionářů poroste rychleji v rozvíjejících se zemích. V Číně se populace milionářů téměř zdvojnásobí.

V první polovině letošního roku hodnota majetku 500 nejbohatších lidí světa klesla o 1,4 bilionu dolarů. Credit Suisse ale očekává rychlé zotavení, zejména v rozvojových zemích. Čína bude dál vytvářet obrovské bohatství, i když její ekonomika vykazuje signály napětí kvůli koronavirovým uzávěrám a omezením v některých sektorech, jako technologický a realitní.

Credit Suisse očekává, že soukromý majetek do roku 2026 stoupne o 36 procent na 169 bilionů dolarů. Bohatství na dospělého ve stejném období celosvětové vzroste o 28 procent a v roce 2024 překoná hranici 100 tisíc dolarů. Počet osob s velmi vysokým čistým jměním, tedy s majetkem více než 50 milionů dolarů, vroste na 385 tisíc.

Rozvojové trhy silně zasáhla pandemie nemoci covid-19 a růst bohatství tam zpomalil. Loni však tyto trhy opět nabraly na dynamice a v příštích pěti letech podle Credit Suisse sníží náskok, který mají rozvinuté země. V rozvojových zemích se má bohatství zvyšovat o deset procent ročně, zatímco v zemích s vysokými příjmy o 4,2 procenta ročně.

Loni hodnota majetku celosvětové vzrostla o 9,8 procenta na 463,6 bilionu dolaru. Bez zahrnutí vlivu změn směnných kurzů majetek vzrostl o rekordních 12,7 procenta. Nejbohatší jedno procento osob vlastnilo 46 procent veškerého majetku domácností a deset procent nejbohatších pak 82 procent celosvětového bohatství. Největší počet osob s mimořádně vysokým čistým jměním měly Spojené státy, kde jich bylo více než 140 tisíc. Následovala Čína s 32 710 osobami.