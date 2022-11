Nejočekávanější aukce roku je tu. Nabídne třicítku milionových obrazů

Podzimní aukce Galerie Kodl je tradičně nejočekávanější událostí českého aukčního roku. A letošní nabídka dražby, která se uskuteční již tuto neděli, to opět potvrzuje. Nabídne hned třicítku děl s vyvolávací cenou milion korun a víc. Největší očekávání přitom jsou spojena s obrazem Bílý kůň, který František Kupka vytvořil na základě svých zážitků z Bretagne.

Jarní aukce Galerie Kodl přinesla šokující rekord. Obraz Bohumila Kubišty se prodal za 123,6 včetně aukční přirážky a přepsal tabulku nejdražších obrazů prodaných na českých aukcích.

Další dílo stejného autora přitom patří také k hlavním lákadlům aktuální podzimní aukce stejné síně. Jedná se o Zátiší s citróny s vyvolávací cenou 18 milionů korun.

Nepůjde však o nejdražší položku nedělní aukce. Tou se stal obraz Bílý kůň od Františka Kupky, jehož nový majitel bude muset zaplatit minimálně 25 milionů korun plus 20procentní aukční přirážku.

„Kupka, absolvent vídeňské a pařížské Akademie, se nedlouho před vznikem tohoto obrazu usadil na předměstí Puteaux, kde mohl také plně využít blízkého kontaktu především s bratry Duchampovými, kteří měli na vývoj evropského moderního umění zásadní vliv. I tento obraz je důležitým dokladem toho, jak Kupka dokázal během necelé dekády urazit dlouhou cestu od symbolistického tvarosloví s kořeny v akademickém školení až k naprosté abstraktní čistotě,“ uvádí aukční katalog.

Milionová aukce

Nedělní aukce v Galerii Kodl pak nabídne celkem 31 děl s vyvolávací cenou 1 milion korun a více. Vedle Kupky a Kubišty mezi nabízenými díly nebudou chybět obrazy od Mikuláše Medka (například Svět cibule II s vyvolávací cenou 14 milionů korun) či Zdeňka Sýkory (Linie č. 148 za sedm milionů korun).

A mezi milionovými položkami nebude chybět ani nejdražší žijící tuzemský tvůrce, kterým je letošní devadesátník Theodor Pištěk. Jeho Zátiší s lampami začíná na částce pět milionů korun, u které ale téměř jistě nezůstane. Dosavadní Pištěkův autorský rekord, který je také rekordní sumou utracenou na aukci za dílo českého žijícího tvůrce, drží obraz Adieu, Guy Moll, který se na podzimní aukci Galerie Kodl prodal za více než 25 milionů korun.

Pokud se Zátiší s lampami prodá „jen“ za vyvolávací cenu, půjde o druhé nejdražší Pištěkovo dílo.

„Jedná se o jeden z klíčových Pištěkových obrazů ze samého závěru intenzivní hyperrealistické malířovy fáze. Obraz byl zastoupen na první autorově kolektivní výstavě, kde se objevil společně s americkými a evropskými hyper-, foto- či jinými realisty 60. a 70. let v roce 2011 nazvané East of Eden v Ludwigově muzeu v Budapešti,“ dodává katalog.

