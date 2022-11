Dražba sbírky spoluzakladatele Microsoftu vynesla rekordních 1,6 miliardy dolarů. Výtěžek půjde na dobrou věc

Dražba sbírky umění spoluzakladatele americké softwarové společnosti Microsoft Paula Allena vynesla po jejím druhém a závěrečném dni přes 1,62 miliardy dolarů (38,7 miliardy korun). Je to dosavadní aukční rekord v případě umělecké kolekce, informovala stanice CNBC.

Reklama

Sbírku tvořilo 150 pečlivě vybraných děl tvůrců od renesance až po současnost, přičemž pět obrazů se v aukční síni Christie's prodalo za více než 100 milionů dolarů (2,4 miliardy korun). Po prvním dni činil součet hodnoty prodaných děl z Allenovy sbírky 1,5 miliardy dolarů.

Podívejte se do galerie, na některá díla ze Allenovy sbírky, která v dražbě našla nové majitele:

Nejdráže prodanou položkou se stalo plátno impresionisty Georgese Seurata s názvem Modelky z roku 1888, za nějž nový majitel vydal 149,2 milionu dolarů (3,6 miliardy korun) včetně poplatků. Některá díla se prodala za troj- až čtyřnásobek vyvolávací ceny. V případě několika umělců včetně Vincenta van Gogha, Edwarda Steichena a Gustava Klimta šlo o rekordní částky, za které byla jejich díla kdy vydražena.

Allen, který zemřel v roce 2018 ve věku 65 let, svou sbírku budoval desítky let a v závěti stanovil, aby výtěžek z prodeje putoval na charitu. Allen patřil stejně jako druhý zakladatel Microsoftu Bill Gates k magnátům, kteří se rozhodli značnou část svého jmění věnovat na dobročinné účely.

Reklama

Jak se stát milionářkou snadno a rychle. Muskova expřítelkyně prodala společné fotky Enjoy Například fotografie ze školní slavnosti se na aukci memorabilií spojených s Elonem Muskem prodala za 41 tisíc dolarů, tedy více než za milion korun. Jennifer Gwynneová, která věci prodávala, chce výtěžek použít na vzdělání svého syna. ČTK Přečíst článek

Jiří Příhoda: U nejlepšího domu má být nejlepší umění Reality Jeho chrliče můžete nově vidět, pokud navštívíte pražské sídlo J&T Banky. Jiří Příhoda je instaloval krátce poté, co skončila jeho mimořádná výstava VOID v pražské Galerii Rudolfinum. Příhoda tu představoval své netradiční prostory, které mají fungovat trochu jako protiváha digitálním světům. Usazují totiž člověka do naprosto nové, ale velmi fyzické reality. Podobnou funkci pak může mít také umění ve veřejném prostoru, třeba u kancelářské budovy. „Ve světě, zejména v Asii, kancelářské budovy bez kvalitního umění takřka nevznikají. U nás se to pomalu také rozjíždí. Záleží ale na osvícenosti investora,“ vysvětluje Jiří Příhoda. Stanislav Šulc Přečíst článek