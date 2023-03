AKTUALIZOVÁNO: Pošta zavře tři sta poboček, nejvíce v Praze a Moravskoslezském a Ústeckém kraji

Česká pošta zveřejnila seznam 300 poboček, které v rámci úspor zruší v polovině roku. V Praze jich ubude 35, v Ostravě 19 a po 12 pobočkách zanikne v Brně a Plzni. Nejvíce pošt se zruší v Moravskoslezském kraji, celkem 48, dále v hlavním městě a 27 v Ústeckém kraji. Pošta také zveřejnila, že loni zdvojnásobila ztrátu na 1,75 miliardy korun.

Rušené pobočky pošta vybírala podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií důležitých z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD. Pošta chce tímto krokem snížit ztrátu. Za loňský rok ji zvýšila na 1,75 miliardy korun z předchozích 681 milionů. Výnosy se snížily zhruba o dvě miliardy na 17,5 miliardy Kč. Důvodem je nedostatečná úhrada služeb objednaných státem, pokles listovních služeb i snížení počtu transakcí na pobočkách.

Pověřený generální ředitel Miroslav Štěpán na semináři v Poslanecké sněmovně připustil, že letos poště hrozí celková ztráta okolo čtyř miliard korun. Důvodem je především tzv, zákon DEPO, kterým se změnilo přes 160 právních předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, a také zavedení datových schránek. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

„Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí," uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Počty rušených poboček po krajích:

kraj počet rušených poboček kraj počet rušených poboček Moravskoslezský 48 Jihočeský 18 Praha 35 Pardubický 17 Ústecký 27 Královéhradecký 16 Středočeský 24 Karlovarský 14 Jihomoravský 23 Zlínský 14 Plzeňský 22 Liberecký 13 Olomoucký 20 Vysočina 9

Nejbližší pošta má být do tří kilometrů

„Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří,“ dodal.

Pošta v současnosti musí podle vládního nařízení provozovat minimálně 3200 poboček, nové nařízení, které počet poboček snižuje na 2900, má zřejmě příští týden projednat vláda. Pošta v souvislosti se snižováním počtu poboček rozdá výpovědi zhruba 1600 zaměstnanců z celkem asi 25 tisíc. S odbory má vedení podniku propuštění projednávat v první polovině dubna.

Jedna pošta zůstane v každé obci

Pošta podle generálního ředitele Miroslava Štěpána neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé ČR aktuálně 819.

Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty, které Česká pošta provozuje, jsou podle Štěpána schopné zajistit požadovaný standard služeb. Na nejvytíženějších poštách, kterých je 400, se lze objednat na konkrétní čas a na konkrétní službu, a to pouze jednu hodinu před plánovanou návštěvou pobočky. Pro odeslání a výdej balíků mohou zákazníci využít celkem 7625 Balíkoven a samoobslužných výdejních boxů po celé České republice.

Starostům obcí a primátorům měst, kde se mají zrušit některé z poboček, zástupci České pošty osobně vysvětlí nastalou situaci, odůvodní výběr rušených poboček a budou s nimi diskutovat o budoucím zajištění poštovních služeb v jejich městě.

Rušení pošt je jedním z prvních kroků chystané transformace podniku, která má stát osm miliard korun. Během dvou let se má rozdělit na státního provozovatele pobočkové sítě, který bude poskytovat základní poštovní a finanční služby, a komerčního balíkového a logistického operátora ve formě akciové společnosti.

