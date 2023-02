Nejezte blbě s Pavlem Maurerem: Od guláše přes smažák až k falafelu. Stravovací návyky Čechů se lepší

Pavla Maurera zná každý milovník dobrého a kvalitního jídla. Kromě gastronomických bedekrů a festivalů si jeho jméno lze spojit i s mottem „Nejezte blbě“, kterým bude Pavel Maurer inspirovat i čtenáře byznysového serveru Newstream. Maurerův gastroseriál plný vůní a chutí startujeme rozhovorem s tímto českým gurmetem.

Jedí Češi stále „blbě“?

Lepší se to. V dlouhodobých statistikách patří mezi naše evergreeny sice stále klasika: řízek, svíčková, vepřo knedlo zelo, guláš či smažák, ale hlavně mladší generace už směřuje spíše k burgerům, falafelům, hummusu, italské, řecké a vůbec středomořské gastronomii. Ne, že by to byla vždy lehčí jídla, ale jsou každopádně jiná.

Jakých největších nešvarů se Češi v jídle dopouštějí?

Jíme rychle. Solíme ještě dříve, než pokrm vůbec ochutnáme. Nevadí nám horší kvalita, zato oceňujeme větší porce.

Na co se chcete ve vašich textech zaměřit? Na osvětu?

Nejsme zase tak úplně jiní než jiné národy. Každá země má své zvyky a zlozvyky. Tradice jsou nesmírně důležité, tak proč by nám nemělo chutnat to, co měli rádi naši prarodiče? Nicméně, je dobré zkoušet nové věci, dát prostor jiným chutím a zážitkům.

Hodně času trávíte ve Španělsku. Jak moc se liší vztah k jídlu Španělů od Čechů?

Španělé rádi a často snídají jamón (sušená šunka), který si naloží na opečený chléb potřený rajčetem a olivovým olejem. Na oběd většina restaurací otevírá nejdříve hodinu po poledni, na večeři přicházejí hosté nejdříve po deváté večer. Čím více na jihu jste, tím je to později. Když si objednáte kávu, znamená to, že se chystáte zaplatit a odejít. Víno k jídlu je samozřejmost. Jedí poměrně pomalu a déle než my. Ať už jste v obchodě, u řezníka či v restauraci, nikoho neudivuje, že probíráte jídlo do podrobností a nikdo vám „nedýchá na záda”, abyste to urychlili. Každý respektuje, že je třeba si o jídle i potravinách pořádně promluvit.

Šetrnost a udržitelnost se bude letos řešit ještě víc

Jaké budou gastronomické trendy letošního roku?

Některé skutečně významné a slavné světové podniky přešly na vegetariánskou kuchyni. Jiné trendové restauranty přestaly nabízet tuňáky, mořské ježky a další pochutiny, co se objevují na seznamech ohrožených druhů. Několik slavných michelinských restaurací omezilo otevírací dobu a někdo bohužel „zatáhl roletu” natrvalo. Šetrnost a udržitelnost je bezesporu zvláště letos ještě významnější než v minulosti. Říká se, že když nastává v Spojeném království ekonomická krize, vždy vzroste poptávka po luštěninách. Nejsou drahé, při namáčení zvětší objem a bezpečně zasytí. A navíc, jsou přece zdravé, že?

A jak dopadne aktuální makroekonomická situace na tuzemskou gastronomii?

Mnoho restaurací, i těch dobrých, skončilo. Také jich dost nových vzniklo. Jisté je, že se zdražuje, a ještě to nekončí. Restaurace utrácejí, stejně jako my všichni doma, víc za vodu, energie, nájem a především za suroviny. Gastronomie navíc patří k oborům, z nichž v době covidového šílenství zběhlo tisíce zaměstnanců, kteří se již nechtějí vrátit zpět. Pokud mám mluvit jen za sebe - dnes mnohem pečlivěji zvažuji, ve které restauraci se najím, komu věřím, že má kvalitní suroviny, jak budu tolerantní k obsluze, jejíž kvalita nejen u nás, ale globálně značně klesla a zda vynaložené peníze jsou v souladu cena/výkon.

Pavel Maurer

Novinář, který se přes dvacet let věnuje gastronomii. Vydává průvodce po tuzemských restauracích, nazvaného Maurerův výběr Grand Restaurant. Pořádá Prague Food Festival a zimní Grand Restaurant Festival. Měl vlastní pořad Nejezte blbě! na Radiožurnálu.

