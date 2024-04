Vědci pokročili ve vývoji empatického robota

Robot vyvinutý výzkumníky na Kolumbijské univerzitě v New Yorku dokáže předem rozpoznat, že se chystáte usmát, a zareaguje tak rychle, že se usmíváte současně. Čistě kuriozita? Vůbec ne. Tahle vlastnost se bude hodit robotu, který v prodejně nahradí lidského prodavače, ale i robotickému opatrovníkovi, jenž se dokáže postarat o starého či nemocného člověka, pro něhož se lidský pečovatel nenajde.

Robot dostal jméno Emo a je to – zatím – jenom hlava na podstavci. Obličejem podobným masce připomíná filmového zlosyna Fantomase, ovšem s tím podstatným rozdílem, že tvář není nehybná. Má výrazná ústa, která se umějí usmát. A to v pravý čas.

V očních bulvách má kamery s vysokým rozlišením a v sobě software, který vyhodnocuje tvář člověka, na něhož se robotická hlava dívá. Software dokáže rozpoznat, že se člověk chystá usmát, a to o vteřinu (úplně přesně o 839 milisekund) dřív, než se na lidském obličeji začne objevovat úsměv.

Na poznatek okamžitě reaguje 26 samostatných motorků, které ovládají pružnou plastovou „kůži“ obličeje. Na ní se ihned rovněž vytvoří úsměv, a to souběžně s tím lidským. Roboty, kteří reagují chvíli poté, co se člověk usmál, tu už máme. Tento však reaguje v tentýž okamžik. Dá se tedy považovat za „chápavějšího“ společníka.

Výzkumníci z Kolumbijské univerzity svůj postup popsali v odborném časopise Science Robotics. Mimochodem, mezi sedmi podepsanými autory je pět jmen čínských, což opět ukazuje, jak se čínští vědci dostávají do popředí výzkumu moderních technologií.

Pomohla umělá inteligence

Robot Emo využívá umělou inteligenci podloženou dvěma neuronovými sítěmi (napodobující fungování lidského mozku). Jedna hodnotí lidskou tvář a předpovídá její výraz, druhá vymýšlí, jak vytvářet výrazy na „obličeji“ robota.

První síť byla vycvičena na videích lidí na sociální síti YouTube, zatímco druhá síť se trénovala tak, že robot sám sebe sledoval, jak se tváří na živém kamerovém přenosu. Naučil se, jak bude jeho obličej vypadat, když bude používat motorky pohybující umělými „svaly“. Asi jako když si člověk před zrcadlem nacvičí, jak to působí, když se nějakým způsobem usmívá, a pak to používá, i když se nevidí.

Důvěryhodnější stroj

Jaký to má smysl? Za prvé čistě vědecký: výzkumníci prověří možnosti umělé inteligence. Ale za druhé a hlavně vědci doufají, že takto vylepší komunikaci mezi roboty a lidmi.

Umělá inteligence už dala robotům schopnost rozumět lidské řeči a smysluplně odpovídat na otázky. Jenomže stroje stále nedokážou napodobit složité neverbální signály provázející lidskou konverzaci, jako jsou pohyby těla a také úsměv, který není strnulý, ale reaguje na konkrétní situace. Do budoucna nepůjde jenom o to, aby se robot včas usmál, ale hlavně o to, aby celou svou mimikou a „neúčelnými“ pohyby při konverzaci realisticky reagoval na to, co lidé říkají.

Takové roboty vhodné pro přesvědčivou komunikaci s lidmi byznys potřebuje. Třeba jako budoucí recepční u vchodu do budovy. Nebo jako prodavače v obchodech, kam zajdeme, pokud se budeme chtít poradit s odborníkem a ne pouze objednávat zboží podle obrázku na internetu. Zatím to stále ještě levněji zvládnou opravdoví lidé, ale za čas už pravděpodobně budou pro tuto práci stroje výhodnější.

Přijatelný pečovatel ve stáří

Ale poptávka po robotech schopných dobře spolupracovat s lidmi narůstá i v oblasti, kde bychom to snad ani nechtěli. V péči o nemocné či staré lidi.

Lidský život se prodlužuje, což je docela fajn, ale bohužel také o léta, kdy už nejsme úplně zdraví a soběstační, takže potřebujeme pomoc pečovatele. Ovšem pečovatelů není dost ani teď, natož v budoucnu, kdy starších osob ještě přibude.

Řešením by tedy mohlo být, že o starší lidi budou pečovat robotické systémy. O tom se hodně mluví zejména v Japonsku, v němž se sešly potřebné podmínky. Jednak v Japonsku stále klesá porodnost, ale prodlužuje se doba dožití. Země má – po malinkatém a specifickém Monaku – druhý nejvyšší podíl obyvatel starších 65 let ve světě. Současně je však Japonsko na dostatečné technologické výši, aby dokázalo vyvinout a zavést do praxe humanoidní (lidem podobné) roboty pečující o staré osoby.

Podle aktuálních představ by takoví roboti mohli seniorům nebo nemocným osobám připomínat jídlo a léky (případně jim je vydat), měřit teplotu a tep a oznamoval výsledky do lékařského střediska, zprostředkovat videospojení s příbuznými nebo s lékařem pomocí kamery a obrazovky, které mají na sobě, provádět nějaký základní úklid. Ale hlavně: měli by s lidmi mluvit a být jejich stálými společníky.

Ne každý starší člověk asi bude šťastný z toho, že si může povídat s mašinkou, byť vybavenou umělou inteligencí. Ale když už nebude nic lepšího, aspoň se na něj mašinka v pravý čas usměje jako nynější robot Emo.

