Chodí i jezdí na čtyřech nohou, ale totéž dokáže i na dvou. Co to je? Samozřejmě, robot

Čínská společnost LimX Dynamics představila robota, který má změnit možnosti techniky. Stroj má čtyři nohy opatřené kolečky, ale může se také postavit „na zadní“ a pohybovat se po dvou. Je to docela zajímavý pohled.

Protože video je v tomto případě určitě výmluvnější než mnoho slov, můžete se na pohybujícího se robota podívat zde.

Jeho první podobu uvedla společnost LimX Dynamics loni, jenže to se ještě pohyboval pouze na čtyřech nohou. Nyní mu přibyla schopnost zvednout se na dvě nohy a pohybovat se na nich.

Všechny čtyři nohy robota jsou opatřeny kolečky, na nichž stroj plavně jezdí po hladkém povrchu – může to být chodník stejně jako podlaha v tovární hale. Je to rychlý a energeticky efektivní pohyb. Pokud však přijede k místu s horším povrchem, po němž by se mu špatně jelo, nebo potřebuje překonat menší překážky, robot zablokuje kolečkům jejich otáčení. Stanou se tedy pevným koncem končetin, po nichž dokáže chodit podobně jako čtyřnohé zvíře, překračovat překážky nebo vystoupat do schodů a sejít z nich.

Můžete si koupit robotického psa, z něhož šlehají opravdové plameny. Smysl to ale nedává Enjoy Za necelého čtvrt milionu korun si v USA můžete pořídit robotického psa, z něhož šlehají plameny až do vzdálenosti devět metrů. K čemu vám bude? To je dobrá otázka, na kterou by mohl odpovědět nejspíš psychiatr nebo kriminalista. Další příklad toho, že tvůrcům moderních technologií občas selže zdravý rozum. Josef Tuček Přečíst článek

Dvounožec během sekundy

Nynější verze stroje se z čtyřnohé výšky 55 centimetrů dokáže během okamžiku zvednou na zadní končetiny a pak vypadá jako člověk a měří 152 centimetry. A opět – může jezdit po kolečkách na zadních nohou, a to dopředu i dozadu a vykonávat i jakési baletní pohyby. Na místě se umí otočit o 360 stupňů, za pohybu provádí obraty o 90 stupňů a dokáže reagovat na překážky. Když to potřebuje, kola zablokuje a chodí po dvou nohou (tento manévr je na videu vidět až úplně na konci). Pohybuje se rychlostí až 10 metrů za sekundu (36 km/h) a baterie mu vystačí na čtyři hodiny.

Zatím ještě neumí chodit po schodech, ale to by ho prý měli programátoři naučit v nejbližší době. Ostatně společnost LimX Dynamics už i takové roboty má, takže tuto programátorsky složitou záležitost evidentně zvládla.

Vědci pokročili ve vývoji empatického robota Enjoy Robot vyvinutý výzkumníky na Kolumbijské univerzitě v New Yorku dokáže předem rozpoznat, že se chystáte usmát, a zareaguje tak rychle, že se usmíváte současně. Čistě kuriozita? Vůbec ne. Tahle vlastnost se bude hodit robotu, který v prodejně nahradí lidského prodavače, ale i robotickému opatrovníkovi, jenž se dokáže postarat o starého či nemocného člověka, pro něhož se lidský pečovatel nenajde. Josef Tuček Přečíst článek

Poslíček? Spíš pokusný objekt

K čemu je takový robot dobrý? Je to v první řadě pro tvůrce samozřejmě reklama. Podle dosavadních představ by také třeba měl ve vzpřímené poloze předávat lidem zásilky a jiné od nich přebírat. Zatím je ovšem musí mít upevněné na těle, protože kolečky na končetinách nic neuchopí. I to by ještě chtěli konstruktéři změnit.

Spíše než jako poslíček má robot uplatnění jako pokusný objekt, na němž se jeho tvůrci učí nové finty pohybu stroje. Ty pak uplatní v nových robotech, které už opravdu bude možné využít v průmyslu, obchodech nebo domácnostech.

Zajímavé ovšem je, že podobného robota, který se dokáže pohybovat po kolečkách i zvednout se na zadní nohy, představili už koncem roku 2021 konstruktéři z Federálního technologického institutu v Curychu a ze společnosti Swiss Mile. Od té doby nějak zapadl (kromě toho, že jej čínští konstruktéři poněkud překopírovali) a švýcarští výzkumníci se soustředili na vývoj čtyřnohé verze, která by měla lidem pomáhat třeba při přenášení nákladů v obtížném terénu.

Možná je tedy čtyřnoho-dvounohý robot jenom slepá ulička. Ovšem pro pozorovatele docela zábavná.

Co je nového v robotice? Robot běhá jako pes, staví vesmírnou konstrukci a roste jako liána Enjoy Hlavní témata lednového čísla odborného měsíčníku Science Robotics připomínají obsah sci-fi knížky. Roboty se v nich vyskytují v poněkud neobvyklých rolích. Ale nastiňují, co všechno se v tomto oboru dá čekat a uplatnit v praxi. Josef Tuček Přečíst článek