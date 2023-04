Mnohem horší než inflace. Dětské tábory letos skokově zdražily

Kvůli vysokým cenám provozovatelé naplňují mnohem pomaleji než v předchozích letech. Hitem jsou levnější příměstské tábory, výjimkou ale nejsou ani luxusní tábory do zahraničí.

Zájem o letní tábory v Česku zůstává vysoký, přestože většina z nich proti minulému roku zdražila. Cena vzrostla nejčastěji o deset až 25 procent. Zdražení se projevilo v tom, že v některých krajích se kapacity plní pomaleji, organizátoři ale předpokládají, že nakonec bude většinou plno. Vyšší zájem je o tábory příměstské, které jsou levnější a růst cen se jich dotkl méně.

Cena pobytových táborů bývá často závislá na tom, kolik si účtují ubytovatelé. Kvůli růstu nákladů řada z nich zdražila výrazně. „Nevlastníme objekt, proto musíme tábory zdražovat každý rok podle toho, jak ceny zvyšují majitelé. Právě kvůli ceně jsme měnili místo tábora,“ řekl pořadatel teplického Bomba tábora Štěpán Šlechta. Zatímco v minulosti měl tábor obsazen třeba i za 20 hodin od zveřejnění termínu, letos to trvalo deset dní.

Patnáctidenní pobytový tábor kvůli dražšímu ubytování zdražil také například Domov dětí a mládeže v Děčíně. Cena vzrostla proti loňskému roku o 2000 korun na 8800 korun. „I proto je na táboře ještě místo, jindy touto dobou bych měl plno,“ uvedl organizátor Miroslav Lochman. Také podle Jana Navrátila z Rady dětí a mládeže Královéhradeckého kraje je zájem o pobytové tábory menší než loni, odhadem o 15 až 20 procent. „Obsazenost se v současnosti pohybuje kolem 80 procent. Touto dobou jsme už zájemce odmítali,“ řekl Navrátil.

Hitem jsou příměstské tábory

Některé organizace letos pobytové tábory vůbec nenabízí. Na rozdíl od minulých let zvolil tento postup třeba Dům dětí a mládeže Astra. Nabízí naopak 36 příměstských táborů. Právě příměstské tábory jsou po celé republice každým rokem populárnější. Důvodem není jen nižší cena, ale například i to, že některé děti chtějí spát doma.

Tematické zaměření příměstských táborů je pestré. Nabídka zahrnuje sportovní tábory, taneční, jazykové, přírodovědné, kreativní, muzejní, na své si přijdou také kutilové, fandové filmů, milovníci zvířat nebo například ti, které baví stavebnice lego. Třeba v Chrudimi mohou děti zažít dobrodružství ve světě kouzel a čar, absolvovat detektivní školu nebo se zúčastnit tábora zaměřeného na objevy a vynálezy, který je inspirovaný chrudimským rodákem a vynálezcem lodního šroubu Josefem Resselem.

Přestože do konce školního roku zbývají ještě dva měsíce, řada příměstských táborů je již nyní plná. „Nabídku zveřejňujeme už na přelomu ledna a února, příměstské jsou plné hned, pobytové se obsazují později,“ řekla ředitelka chrudimské městské organizace Lenka Sedláková. Táborský dům dětí a mládeže kvůli rostoucímu zájmu spustil rezervační on-line systém. „A během pár hodin byla kapacita zcela naplněna,“ uvedl ředitel DDM Josef Musil. Dodal, že cena za pětidenní příměstský tábor je od 1600 korun.

Příměstské tábory pořádají například i zoologické zahrady. Také tam poptávka výrazně převyšuje nabídku. „Obsazeno bylo do tří minut i s náhradníky. Celkově nabízíme téměř 400 míst, což je nejvíce ze všech zoologických zahrad v Česku,“ řekl mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč. Tábor vyjde na 3900 korun, což je o 11 procent více než loni. Děti tráví čas pozorováním zvířat, seznámí se s prací chovatelů a uvidí nová mláďata, například velbloudů. Rovněž plzeňská zoo připravila na letošek tři turnusy, rodiče na nich zamlouvali místa už od ledna.

Na jih Čech i do zahraničí

Některé domy dětí, například v Chodově, pořádají i tábory zahraniční, například v kempu v Chorvatsku. Stojí ale logicky více než pobytové tábory v Česku, konkrétně do Chorvatska se děti mohou podívat za 11 tisíc korun. I přes vyšší cenu je tábor už obsazený.

V Česku bývá nejvíce dětí na táborech tradičně v Jihočeském kraji, a to až 40 tisíc. Podobné to bude i letos, protože zájem o tábory na jihu Čech neklesá, poptávku rostoucí ceny neovlivnily.

Na kontroly pobytových táborů vyrážejí pravidelně každé léto hygienici. Zatím ale nejsou zdaleka všechny akce nahlášené. „Je celkem ještě brzy. Povinnost ohlášení zotavovací akce pro děti je jeden měsíc před zahájením akce. Provozovatelé tedy nahlašují akce obvykle od května do začátku srpna, dle termínu konání akce,“ sdělila mluvčí krajských hygieniků na Vysočině Jana Böhmová.

