Walt Disney přichází o rodinné zlato. Mickey Mouse pozbyl právní ochrany a je ve veřejném vlastnictví

Nemyslitelné se stalo skutečností. Po 95 letech od premiéry krátkého snímku Steamboat Willie, v němž animátor Walt Disney poprvé na scénu uvedl postavičku myšáka Mickeyho, tato legendární postava ztrácí právní ochrany a vstupuje do takzvané public domain. S původní podobou postavy tak mohou nakládat zcela dle své libosti umělci z celého světa.

Walt Disney Company se tento okamžik snažila oddalovat. Veřejně lobbovala za to, aby se kvůli Mickey Mousovi změnily zákony o duševním vlastnictví a tato postava do public domain nevstoupila ideálně nikdy. Američtí zákonodárci ale na to nakonec nepřistoupili a po dovršení 95 let od premiéry snímku Steamboat Willie Mickey Mouse do veřejného vlastnictví vstupuje 1. ledna 2024.

Platí to však zejména pro nejstarší podobu této postavy, Disney později tuto postavičku značně proměňoval a na tyto modernější verze se ochrana nadále uplatňuje.

Mickey Mouse jako volné dílo

Co to znamená? Od začátku roku 2024 tak lze s filmem Steamboat Willie i s audiovizuální podobou hlavního hrdiny nakládat zcela dle libosti. Film lze libovolně vysílat, sdílet, streamovat, lze jej libovolně měnit. Hlavního hrdinu lze zasadit do libovolného příběhu a pracovat s ním jako například s postavou Robina Hooda či od loňska Medvídkem Pů.

Steamboat Willie z roku 1928

Právě populární medvídek se přitom vloni stal „obětí“ public domain, když hned po ztrátě ochranných práv vznikl horrorový film Winnie the Pooh: Blood and Honey, jehož tvůrci se snažili vydělat na rozruchu kvůli neadekvátnosti celého projektu.

Disney: Přeborník duševního vlastnictví

Walt Disney i jeho následovníci v čele se současným CEO Bobem Igerem si byli a jsou dobře vědomi, že duševní vlastnictví je klíčem k úspěchu v audiovizuálním průmyslu. Disney sám využil celou řadu populárních postav z evropských pohádek, jejichž vizuální podobu a charaktery si nechal zaregistrovat.

Za Igerova šéfování pak Walt Disney Company vynaložila více než 10 miliard dolarů na nákup globálně úspěšných projektů s tisícovkami postav. Akvizice Pixaru, Marvelu a Lucasfilmu pak Disney vynesla na první místo mezi hollywoodskými studii, kde setrval celou dekádu, a nyní úspěch replikuje ve válce streamovacích služeb. Společnosti se daří službu Disney+ živit zejména originálními příběhy ze světa Marvelu a Star Wars.

