Trénujete AI na našem obsahu. Přestaňte, nebo přijde žaloba, hrozí BBC firmě Perplexity

Britská veřejnoprávní vysílací společnost BBC hrozí právními kroky proti start-upu Perplexity, který provozuje stejnojmenný vyhledávač založený na umělé inteligenci (AI). Stanice tvrdí, že má důkazy, podle kterých Perplexity svůj model trénuje pomocí jejího obsahu. Uvedl to dnes list Financial Times (FT), který nahlédl do dopisu odeslaného šéfovi start-upu Aravindovi Srinivasovi.

Pokud Perplexity nepřestane shromažďovat obsah patřící BBC, nevymaže existující kopie používané k trénování svých systémů AI a nepřijde s návrhem na finanční kompenzaci za údajné zneužití svého duševního vlastnictví, BBC se obrátí na soud.

Perplexity označila tvrzení BBC za manipulativní a oportunistické a dodala, že BBC „zásadně nerozumí technologii, internetu a autorskému právu“. BBC přitom podle zdrojů FT vede jednání s velkými technologickými skupinami o podmínkách, za kterých by umožnila svůj obsah použit k trénování modelů AI.

Bezostyšné kopírování

Společnost Perplexity čelila obviněním z plagiátorství od řady mediálních organizací včetně časopisů Forbes nebo Wired. Mezitím spustila program sdílení příjmů, aby se vypořádala s kritikou vydavatelů. Loni v říjnu poslal deník New York Times (NYT) společnosti Perplexity předžalobní výzvu, ve které požadoval, aby společnost přestala používat obsah novin pro účely generativní AI.

Americká filmová studia Walt Disney a Universal Pictures tento měsíc podala žalobu na provozovatele populárního generátoru obrázků pomocí AI Midjourney. Ten podle nich bez povolení bezostyšně kopíruje a šíří postavy z filmů jako Star Wars, Ledové království nebo Já, padouch, aniž by za to zaplatil.

Velké americké nahrávací společnosti Sony Music, Universal Music Group (UMG) a Warner Records před rokem podaly žalobu na firmy Suno a Udio, jejichž internetové aplikace uživatelům umožňují generovat hudbu pomocí AI. Podle nahrávacích společností se platformy v masovém měřítku dopouštějí porušování autorských práv. Nahrávací společnosti tvrdí, že žalované firmy se záměrně vyhýbají zveřejnění informací o zdrojích, které použily na trénování své technologie a že by tím připustily úmyslné porušování autorských práv v téměř nepředstavitelném rozsahu.

