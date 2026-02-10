Nový magazín právě vychází!

Mercedes-Benz vystřídala Škoda. Titul Auto roku 2026 získal elektromobil Elroq

Škoda Elroq
ČTK
ČTK
ČTK

Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil Mercedes-Benz CLA a třetí je BMW iX3. Následují Audi A6 a Dacia Bigster. Oznámil to dnes Svaz dovozců automobilů, který soutěž vyhlašuje. Loni titul získal Mercedes-Benz třídy G.

Škoda titul naposledy získala v roce 2018 s modelem Karoq, ze kterého letošní držitel titulu vycházel. Celkově automobilka v anketě slavila vítězství desetkrát.

V roce 2025 po svém uvedení na trh se Elroq stal nejprodávanějším elektromobilem na českém trhu a zároveň i druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Je druhým elektrickým modelem Škody po větším Enyaqu. Nabízí dojezd až 560 kilometrů a kufr o objemu 470 litrů. Jeho cena začíná na hranici 800 tisíc korun. Elroq obsadil druhé místo v letošní evropské anketě Auto roku.

O titulu Auto roku 2026 v ČR rozhodovalo 19 předních českých motoristických novinářů. Každý z porotců měl k dispozici 25 bodů, jednomu vozu mohl udělit maximálně deset a svou volbu musel zdůvodnit slovním hodnocením.

Nejlevnější elektromobil v historii Škody míří na trh. Městský crossover Epiq nabídne dojezd přes 400 kilometrů, rychlé nabíjení i překvapivě velkorysý vnitřní prostor. Cenou kolem 25 tisíc eur chce automobilka prolomit bariéru, která dosud brzdila širší nástup elektromobility ve střední třídě.

Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.

