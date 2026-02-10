Mercedes-Benz vystřídala Škoda. Titul Auto roku 2026 získal elektromobil Elroq
Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil Mercedes-Benz CLA a třetí je BMW iX3. Následují Audi A6 a Dacia Bigster. Oznámil to dnes Svaz dovozců automobilů, který soutěž vyhlašuje. Loni titul získal Mercedes-Benz třídy G.
Škoda titul naposledy získala v roce 2018 s modelem Karoq, ze kterého letošní držitel titulu vycházel. Celkově automobilka v anketě slavila vítězství desetkrát.
V roce 2025 po svém uvedení na trh se Elroq stal nejprodávanějším elektromobilem na českém trhu a zároveň i druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Je druhým elektrickým modelem Škody po větším Enyaqu. Nabízí dojezd až 560 kilometrů a kufr o objemu 470 litrů. Jeho cena začíná na hranici 800 tisíc korun. Elroq obsadil druhé místo v letošní evropské anketě Auto roku.
O titulu Auto roku 2026 v ČR rozhodovalo 19 předních českých motoristických novinářů. Každý z porotců měl k dispozici 25 bodů, jednomu vozu mohl udělit maximálně deset a svou volbu musel zdůvodnit slovním hodnocením.
Škoda zrychluje elektrickou ofenzivu. Epiq za 600 tisíc má přivést davy k bateriovým vozům
Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.
