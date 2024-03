Škoda Auto omezuje výrobu. Na vině je zpoždění dodávek elektromotorů od Volkswagenu

Automobilka Škoda Auto kvůli snížení dodávek e-pohonů ze závodu Volkswagen Group Components v Kasselu omezuje výrobu plně elektrické řady aut Enyaq. Na omezení výroby upozornil server E15 s odkazem na týdeník Škodovácký odborář.

Omezené dodávky ovlivní výrobu modelů Škoda Enyaq a Enyaq Coupé, nedotknou se modelu Octavia, informovala za automobilku bez dalších podrobností Ivana Povolná. Podle odborového týdeníku byla zrušena jedna noční směna na začátku tohoto týdne a příštího týdne.

„Závod Volkswagen Group Components v Kasselu, který dodává elektrické pohony pro modely na platformě MEB, a tedy i pro plně elektrickou řadu Enyaq, zavedl rozsáhlá opatření k dosažení křivky náběhu výroby e-pohonů. Všechny týmy pracují naplno na dalším navýšení výroby e-pohonů, snížení nevyřízených objednávek a uspokojení zákazníků všech značek koncernu Volkswagen,“ uvedla Povolná.

Automobilka vyrábí Enyaq na jedné lince s modelem Octavia. Podle odborářského týdeníku byla tento týden zrušená první noční směna v hale M13. „Stejně tak je zrušena první noční směna v příštím týdnu. Důvodem je nedostatek e-pohonů ze závodu v Kasselu. Kvůli chybějícím pohonům tak dojde k útlumu produkce modelu Enyaq, což je v době rostoucího zájmu o tento vůz velmi nepříjemné,“ uvedl týdeník. Zaměstnanci, kteří zůstanou doma, dostanou 80 procent průměrné mzdy. „Tento týden se plánuje výroba o objemu 1273 vozů za den, což je méně než v minulém týdnu,“ uvedl týdeník.

„Operativně se soustředíme na zvýšení denní výrobní kapacity modelu Octavia, jehož výroba není nedostatkem ovlivněna,“ uvedla Povolná. V únoru v závodě v Mladé Boleslavi vyrobili přes 3400 modelů Enyaq a Enyaq Coupé a přes 24 100 modelů Octavia, informovala automobilka.