Manželka prince Harryho spouští vlastní byznys. Pro americké hospodyňky

Zrodí se nová Martha Stewartová? K této otázce přivádí řadu Američanů nejnovější počin Meghan Markleové, vévodkyně ze Sussexu. Manželka britského prince Harryho podala žádost o registraci ochranné známky značky American Riviera Orchard. Ta zahrnuje nikoli luxusní zboží, jak by se u Meghan dalo čekat, ale kuchařské knihy, nádobí, pomazánky a zavařeniny či prostírání.

Druhá, mezinárodní registrační přihláška pak zahrnuje psací potřeby, textilie, tašky na provázky, vybavení na jógu a řadu předmětů souvisejících s domácími mazlíčky, jako jsou vodítka, obojky, podložky na krmení nebo semena pro ptáky.

Podobně jako Meghan začínala i protřelá obchodnice a ikona amerických hospodyněk Martha v showbyznysu, konkrétně jako příležitostná modelka. Po sňatku s budoucím právníkem Andrewem Stewartem už to jelo – od pořádání oslav přes domácí dekorace, kulinářské rady a recepty až po stovku bestsellerů a televizní studio Martha Stewart Living.

Boj o moc na pokračování

Meghan Markleová odhalila svoji značku American Riviera Orchard prostřednictvím devíti příspěvků na Instagramu, kam se vrátila po čtyřech letech. Úvodní story se s vypnutým zvukem podobá titulní pasáži televizního seriálu Succession (Boj o moc) a ukazuje Meghan, jak aranžuje květiny v kuchyni svého amerického sídla v Montecitu a pózuje ve výklenku v plesových šatech.

Vedle instagramového účtu značka také spustila webovou stránku naznačující, že nový brand hodlá prodávat i konkrétní výrobky.

Podle amerických médií by lifestylová značka mohla být pro Meghan cestou, jak znovu probudit své dřívější aktivity z dob herecké kariéry, kdy dělala rozhovory s přáteli celebrit, sdílela recepty a blogovala o cestování, kráse a jídle na The Tig - lifestylové webové stránce, kde však před svatbou a vstupem do britské královské rodiny své působení ukončila.

