Trdelník dobývá Ameriku. Český řetězec Trdlokafe otevřel pobočku v Los Angeles

Česká franšízová síť kaváren Trdlokafe, která v zahraničí působí pod názvem Twistcafe, vstoupila na americký trh. Svou první pobočku tam otevřela v Los Angeles, do konce letošního roku by jich v USA chtěla představit dalších šest, například v Miami či New Yorku.

Obrat sítě loni činil 360 milionů korun, což byl ve srovnání s rokem 2022 nárůst o 80 procent. Letos firma očekává, že jí obrat stoupne na 1,5 miliardy korun.

„Otevření pobočky na Venice Beach je důležitým krokem v rámci našeho směřování. Věříme, že náš koncept osloví americké zákazníky stejně jako ty evropské. Expanze do USA byla dlouho naším snem. Americký trh nabízí obrovský potenciál," uvedl ředitel společnosti Radek Klein.

Trdelník na sto způsobů

V Evropě, Spojených arabských emirátech a USA firma aktuálně provozuje 230 poboček, přičemž dalších 100 kaváren zakoupili franšízoví partneři a nyní se čeká na jejich otevření. „V rámci naší globální strategie plánujeme v tomto roce podepsat ještě dalších nejméně 200 poboček v Evropě, Spojených státech a v Asii,” dodal Klein. Podle něj to bude nejvíce za existenci firmy.

Společnost, kterou vlastní podnikatelé Klein, Miroslav Švára, Ladislav Truxa a Zdeněk Pavlíček, vznikla v roce 2015 a svou první pobočku otevřela před brněnským obchodním centrem Futurum. Jejím hlavním nabízeným produktem jsou trdelníky v různých variacích. Mezi další původem české kavárenské sítě patří například The Miners Coffee nebo CrossCafe. Ze zahraničních řetězců v tuzemsku působí americká značka Starbucks či britská firma Costa Coffee.

