Londýnská představa vánočních trhů připomíná spíš pouť. A čepují i Staropramen

Svařák, pivo, whisky, gin&tonik a klobásy. Tak nějak si v Londýně představují středoevropské vánoční trhy. V tamním Hyde Parku tuto představu spojili s Matějskou poutí. A akce táhne davy návštěvníků z celého světa. Neodradil by je ani svařák za pět set.

Reklama

Winter Wonderland na konci roku na šest týdnů zabere stále větší kus největšího londýnského parku Hyde Parku a navzdory vysokým cenám přiláká miliony návštěvníků. Poslední oficiální čísla mluví o třech milionech lidí během šesti týdnů.

FOTOGALERIE: Podívejte se do vánočního Londýna

Za pouhý vstup do areálu, kde následně můžete utratit další stovky liber, dáte ve špičce 7,50 libry (tedy přes 210 korun). I přes rostoucí ceny to návštěvníky v postpandemickém světě, který baží po hromadných akcích zapovězených během lockdownů, neodrazuje. Ba naopak. Návštěva Winter Wonderlandu v sobotní podvečer se rovná sebevraždě dobrovolným ušlapáním. Nejhorším místem je vstup do areálu, kde se tvoří dlouhé fronty. I o poklidném pondělním podvečeru trvá vystát frontu u brány do oploceného areálu dvacet minut. Dalších dvacet minut předtím trvalo najít správnou bránu pro návštěvníky s předem zakoupenými vstupenkami.

Výprava na ostrov Phu Quoc, kde roste nejlepší pepř na světě Enjoy Za nejlepší pepř na světě bývá označován Kampotský pepř, který roste v Kambodži a je chráněn globální ochrannou známkou. Pár desítek kilometrů od Kampotu v Thajském zálivu ale leží vietnamský ostrov Phu Quoc. A právě tady pěstují pepř ze stejných rostlin, jen na ještě příhodnějším podloží a v lepších klimatických podmínkách. Místní pepř tak mnozí považují za ještě lepší než ten Kampotský. Vyzkoušet to může každý, protože právě na Phu Quoc nyní létají přímé spoje z Prahy. Stanislav Šulc Přečíst článek

Hned po průchodu branou se vrháme na první „Christmas Bar“ a tradiční svařák. Stojí 5,7 libry, takže něco přes 160 korun. Rázem ten pražský za 90 korun vypadá jako „kauf roku“. Ceny kolotočů se pohybují mezi pěti a 10 librami. Po pár jízdách v prosincovém anglickém počasí člověku vyhládne a vezme za vděk Bratwurst v bagetě. V exkluzivním „kombu“ se svařákem, nebo pivem či gin&tonikem, vyjde na lidových 450 korun.

Je k návštěvě potřeba rozbít prasátko? Rozhodně. Tento druh zábavy je možný jen když se opřete do předražených půllitrů a průměrného street foodu. Ale mezi jízdami na horské dráze se žaludkem v krku, bavorskou vesnicí a pytlíkem churros s Nuttelou za 270 korun jsem zjistil, jak rychle a snadno člověk utratí tisíce díky bezkontaktnímu placení. Stál ten rodinný zážitek za to? Rozhodně. Napřesrok zase.

Šéf pražského hotelu Mandarin Oriental: Kdo říká, že nemá problém sehnat zaměstnance, lže Leaders Otevřít hotel není složité, říká šéf pražského hotelu Mandarin Oriental, Portugalec Duarte Correia. „Zajistit, aby byl úspěšný, je ta složitá část,“ říká Correia v rozhovoru pro Newstream. Aby byl pětihvězdičkový hotel neustále v kondici a uspěl v rostoucí konkurenci, musí podle něj reinvestovat kolem desetiny ročních příjmů. Zdeněk Pečený Přečíst článek