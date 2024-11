OBRAZEM: Vánoční strom pro Staroměstské náměstí rostl 53 let

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze je stejně jako loni z Českolipska. Na soukromé zahradě v Krompachu nedaleko hranic s Německem rostl 53 let, ukázaly letokruhy poté, co ho pokáceli. Podle odhadů je zhruba 20 až 22 metrů vysoký, ve spodní části je rovně rostlý, úbytek výšky tak bude minimální, nicméně dva metry má šachta ve Staroměstském náměstí, takže se s tou čistou výškou dostane na 18 až 19 metrů, řekl Tomáš Jílek, předseda představenstva firmy Technologie hlavního města Prahy.

Strom vážil po uříznutí zhruba 4,8 tuny a po celou dobu ho jistil jeřáb, protože bylo potřeba nejprve spodní část upravit tak, aby mohl být bez další úpravy usazen do dlažby Staroměstského náměstí. Podle dřevorubeckého šampiona Jiřího Vorlíčka, který měl kácení na starosti, je třeba kmen v dolní části upravit zhruba na průměr 50 centimetrů podle šablony, aby bylo možné ho bezpečně ukotvit. Pochvaloval si, že strom je symetricky rostlý a ve velmi dobré kondici, i když je o něco menší než ten loňský.

Desítky kandidátů

Kácení bylo poměrně náročné, strom rostl v malém prostoru mezi dvěma chalupami. Majitel stromu Roman Kubeš ho chtěl pokácet. „Už to ohrožuje chalupu, i ty ostatní stromy budeme na jaře kácet. Když zafouká, tak máme strach, že nám to rozpůlí chalupu. Nehledě na to, že už mám kořeny toho stromu až pod kuchyní a zvedá mi to dlažbu,“ vysvětlil důvody majitel. Krásně rostlý strom mu ale bylo líto jen tak rozřezat a spálit, tak ho nabídl do soutěže o vánoční strom pro Prahu a porazil dalších 44 kandidátů. „Budu ho i vidět, mám kousek od náměstí byt,“ dodal.

Strom čeká více než 100 kilometrů dlouhá cesta do deponie na okraji Prahy, není ale jediným stromem pro Prahu. Z Libereckého kraje je i strom, který ozdobí Václavské náměstí, dnes ho káceli v Bílém Kostele nad Nisou na Liberecku. „My jsme jeli z obhlídky z Krompachu, a jak už jsou naši skauti trošku postižení a hledají všechny rovné solitérní smrky ztepilé, tak ten strom pro Václavské náměstí viděli ze silnice,“ řekl Jílek. Rostl u rychlého občerstvení, a jak zjistili, majitel ho chtěl pokácet, protože se bál, že mu kořeny prorostou do stánku. „Tak jsme se okamžitě dohodli,“ dodal.

Na Staroměstské náměstí smrk z deponie převezou v noci na úterý 26. listopadu, ukotví ho a v dalších dnech ozdobí zlatými a červenými koulemi, mašlemi a kilometry světelných řetězů.

