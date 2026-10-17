Technologické klimatické hvězdy roku slibují zelenější energii i pro datová centra
Desítku technologických firem, které stojí za sledování a zaměřují svůj byznys na ochranu klimatu, hlavně na lepší zacházení s energií, představil dvouměsíčník MIT Technology Review. Ať už se nám jeho výběr líbí, nebo ne, nabízí reprezentativní pohled na předpokládaný vývoj technologií spojených ostatně i s existencí dnes tolik diskutovaných energeticky nenasytných datových center.
MIT Technology Review vydává uznávaná Massachusettská technika v americké Cambridgi. Z deseti firem, které časopis vyhodnotil jako slibné z pohledu ekonomického i ekologického, čtyři sídlí ve Spojených státech, dvě v Číně a po jedné v Itálii, Kanadě, Keni a v Nizozemsku.
USA ztratily post lídra, míní časopis MIT
Redakce soudí, že se americké společnosti dostaly do menšiny proto, že kvůli snižování ochrany proti změnám klimatu a škrtům v dotacích a inovačních pobídkách přestaly být USA v klimatických technologiích lídrem.
První elektrárna na světě umístěná na širém moři, která využívá rozdílu mezi teplotou hladiny a chladem mořských hlubin, prochází dokončovacími pracemi u Kanárských ostrovů. Ukazuje, že z přehlížené energetické technologie se v posledních letech díky vylepšeným technologiím stává zajímavý zdroj.
Mořský zdroj energie bude zásobovat Kanárské ostrovy, aby nepotřebovaly tolik ropy
Zprávy z firem
První elektrárna na světě umístěná na širém moři, která využívá rozdílu mezi teplotou hladiny a chladem mořských hlubin, prochází dokončovacími pracemi u Kanárských ostrovů. Ukazuje, že z přehlížené energetické technologie se v posledních letech díky vylepšeným technologiím stává zajímavý zdroj.
Ve vytipované desítce je nejsilněji zastoupený obor ukládání energie. Druhým výrazným tématem je hlad datových center po elektřině. Jejich provozovatelé Google nebo Amazon figurují u části těchto firem jako zákazník, partner, nebo investor.
Jak uskladnit energii
Italská firma Energy Dome ukládá energii pomocí oxidu uhličitého. Přebytečný proud třeba ze zelených zdrojů pohání kompresory, které stlačí plyn na kapalinu. Když je proudu málo, plyn se uloženým teplem znovu ohřeje a roztočí turbínu. První komerční zařízení běží od roku 2025 na Sardinii a firma má rozpracované další projekty, včetně jednoho pro Google v Irsku.
Americká Form Energy staví železo-vzduchové baterie, které dodávají proud až sto hodin. Při vybíjení železo reaguje se vzdušným kyslíkem a oxiduje, při nabíjení se rez mění zpět na kov. Kromě prvního komerčního systému, který má v Minnesotě začít fungovat v roce 2027, chystá firma i baterie, jež mají od roku 2028 pomáhat napájet nové datové centrum Googlu. V srpnu získala od investorů 750 milionů dolarů, čímž celková shromážděná suma přesáhla dvě miliardy.
Energetická společnost Second Foundation vyrostla na obchodování s elektřinou na spotových trzích, kde díky algoritmům dokáže najít nejlepší dealy. Zároveň věří v potenciál bateriových úložišť, která buduje v Česku a dalších státech Evropy. V hledáčku má šest desítek potenciálních projektů v Polsku, Německu a dalších evropských zemích.
Second Foundation miliardáře Kačeny finišuje česká bateriová úložiště a v Evropě hledá další příležitosti
Zprávy z firem
Energetická společnost Second Foundation vyrostla na obchodování s elektřinou na spotových trzích, kde díky algoritmům dokáže najít nejlepší dealy. Zároveň věří v potenciál bateriových úložišť, která buduje v Česku a dalších státech Evropy. V hledáčku má šest desítek potenciálních projektů v Polsku, Německu a dalších evropských zemích.
Kanadská Moment Energy dává druhý život bateriím z elektromobilů, v nichž po skončení služby zbývá až 80 procent původní kapacity. Každou baterii prověří a nevyhovující pošle ke kompletnímu přepracování. Ostatní po úpravách dá do kontejnerů a propojí, takže mohou sloužit dalších deset až třicet let jako velké stacionární úložiště energie. Letos zprovoznila továrnu ve Vancouveru. Od investorů, mezi nimiž je i Amazon, získala zhruba sto milionů dolarů.
Čínská WeLion New Energy vyvíjí polopevné baterie, v nichž je elektrolyt (prostředí pro pohyb iontů) zčásti kapalný a zčásti pevný. Takové články mají být bezpečnější a pojmout víc energie. Firma vyrobila baterie pro automobilku Nio, ale kvůli vysoké ceně jich vzniklo jen asi dvě stě. Je tedy na čem pracovat.
Čím pohánět datová centra
Čínská firma Envision Energy je druhým největším výrobcem větrných turbín v Číně. Postavila je také v Evropě, Latinské Americe, Austrálii i Vietnamu. V Mongolsku napájí datová centra přímo z větrných elektráren a baterií. V červnu oznámila plán, podle něhož chce do roku 2030 postavit výkon pět gigawattů obnovitelných zdrojů pro datová centra v pouštích a suchých oblastech.
Alkohol přináší nejen nekonvenční, ale někdy i užitečné nápady. Dva američtí výzkumníci nyní informovali, že ze zbytků po výrobě bourbonu dokážou vytvořit výkonné kondenzátory pro uložení energie. Tím samozřejmě nevyřeší všechny světové energetické problémy. Ale připomínají, že invence se dá uplatnit všude.
Od pálení whiskey k lepšímu ukládání elektrické energie
Enjoy
Alkohol přináší nejen nekonvenční, ale někdy i užitečné nápady. Dva američtí výzkumníci nyní informovali, že ze zbytků po výrobě bourbonu dokážou vytvořit výkonné kondenzátory pro uložení energie. Tím samozřejmě nevyřeší všechny světové energetické problémy. Ale připomínají, že invence se dá uplatnit všude.
Americká Fervo Energy chce získávat elektřinu z geotermálního tepla i tam, kde horká voda sama ze zemských hlubin k povrchu neproudí. Pomáhají jí vodorovné vrty a hydraulické štěpení (rozpraskání horniny tlakem vody), které teplu otevírají cestu. Elektrárna Cape Station v Utahu prodává první proud od září, naplno má jet v roce 2028. S Googlem nyní chystá do roku 2033 projekty až se třemi gigawatty výkonu.
Americká X-energy vyvíjí malý modulární jaderný reaktor chlazený heliem. Má pracovat při vyšších teplotách než běžné reaktory chlazené vodou a mohl by dodávat páru průmyslu, jehož spotřeba tepla dnes stojí za 18 procenty světových emisí skleníkových plynů. Firma chystá reaktor pro chemičku společnosti Dow v Texasu, s Amazonem čtyři reaktory o celkovém výkonu 320 megawattů ve státě Washington a reaktory s výkonem až šest gigawattů v severovýchodní Británii.
Zelenější cement se taky počítá
Americká firma Brimstone vyvinula postup výroby cementu ze silikátových hornin místo z vápence, který při zahřívání uvolňuje oxid uhličitý. Emise tak podle firmy klesají asi o 60 procent, což má váhu, protože výroba cementu stojí za zhruba osmi procenty světových emisí oxidu uhličitého. Loni jí však americké ministerstvo energetiky zrušilo dotaci 189 milionů dolarů na demonstrační závod v Renu.
Když dítě spolkne baterii, může to být velký problém. Nyní vědci vytvořili baterii, která v těle neškodí, ale bezpečně se v něm rozloží. Není však určena k hraní dětem, ale k pohonu medicínských zařízení v lidském organismu.
Stravitelná baterie pohání medicínský přístroj a pak se bezpečně v těle rozloží
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Když dítě spolkne baterii, může to být velký problém. Nyní vědci vytvořili baterii, která v těle neškodí, ale bezpečně se v něm rozloží. Není však určena k hraní dětem, ale k pohonu medicínských zařízení v lidském organismu.
Keňská firma BasiGo pronajímá elektrické autobusy dopravcům v Keni a Rwandě. Dopravce zaplatí zálohu o 40 procent nižší než u dieselového autobusu a pak platí denní poplatek za pronájem. BasiGo nabízí údržbu, pojištění i nabíjecí síť, kterou sama buduje. Jeden elektrický autobus podle ní ročně zabrání vzniku 50 tun oxidu uhličitého, přičemž jen v Nairobi jezdí asi 20 tisíc autobusů. Obtížně však shání nové pozemky pro nabíjecí depa, která musí ležet přímo u tras a u elektrického vedení.
Nizozemská firma WaveSave pomáhá zvládat důsledky oteplování přímo. Její přenosnou gumovou hráz stačí při hrozící povodni rozvinout podél řeky nebo pobřeží a naplnit vodou z jakéhokoli čerpadla, aby vznikla zábrana vysoká až 1,3 metru.
Nápady tedy jsou, investoři také. V celkovém hodnocení je však zřejmé, že na přesun ze spalování fosilních paliv na nové technologie, které nebudou klima dále zhoršovat, bude těch nápadů zapotřebí výrazně víc. A ještě větších.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.