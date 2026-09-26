Stravitelná baterie pohání medicínský přístroj a pak se bezpečně v těle rozloží
Když dítě spolkne baterii, může to být velký problém. Nyní vědci vytvořili baterii, která v těle neškodí, ale bezpečně se v něm rozloží. Není však určena k hraní dětem, ale k pohonu medicínských zařízení v lidském organismu.
Výzkumníci z Massachusettského technologického institutu (MIT) tento týden oznámili, že vytvořili baterii, která dokáže bezpečně fungovat v zažívacím traktu a pak se bez zdravotních rizik rozloží. Vydrží až tři dny, má napětí 1,84 voltu a má napájet medicínské přístroje, které pacient spolkne, aby mohly v jeho těle fungovat a umožnit léčebné postupy, jež by jinak vyžadovaly invazivní zákroky.
Klasické miniaturní baterie používané v medicínských kapslích obsahují – stejně jako běžná elektronika – lithium či stříbro. Tedy materiály, jež mohou být při poškození obalu v trávicím traktu nebezpečné. Tým z MIT, který vedl profesor Giovanni Traverso, proto zvolil jiný přístup: elektrody vytvořil z hořčíku a oxidu molybdenového. Tedy látek, které tělu v malém množství neškodí, případně jsou pro ně i prospěšné.
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Co se děje v žaludku?
Baterie je doplněna iontovým gelovým elektrolytem a konstrukce je navržena tak, aby se po splnění úkolu rozložila a vstřebala. Vědci připravili dvě varianty, disk o průměru 7,5 mm a podlouhlý článek měřící 24 mm, aby pokryli různé typy medicínských aplikací.
Jedním ověřeným využitím baterie je bezdrátová komunikace. Vědci integrovali baterii do čipu, který dokáže vysílat svou pozici z trávicího traktu až na vzdálenost 1,5 metru. Tato technologie může zlepšit kontrolu dodržování medikace – lékař či pacient získá potvrzení, že lék, k němuž je čip připojený, skutečně dorazil do žaludku. Pokud kapsle s lékem navíc monitoruje následně probíhající reakce, výzkumníci se o nich dozvědí.
Další vyzkoušené praktické nasazení baterie představuje kapsle, která pomocí slabého elektrického proudu stimuluje buňky žaludeční sliznice k produkci ghrelinu, hormonu, který posiluje chuť k jídlu. Tato metoda může pomoci pacientům trpícím nechutenstvím, zpomaleným vyprazdňováním žaludku či fyzickou slabostí způsobenou nemocí. Testy na zvířatech ukázaly, že dvacet minut stimulace zvýšilo hladinu ghrelinu zhruba o polovinu. Baterie pracuje v prostředí žaludeční kyseliny přibližně tři dny, poté její výkon postupně klesá. Během několika týdnů se rozpadne úplně.
Profesor Traverso a jeho spolupracovníci už v minulých letech vyvinuli polykatelné kapsle, které dokážou monitorovat životní funkce, přinášet různé léky a také detekovat předávkování drogami.
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Polknutí místo chirurgie
Funkčnost stravitelné baterie potvrdily testy na prasatech vybraných kvůli anatomické podobnosti jejich trávicího traktu s lidským. Baterie byla zapouzdřena v roztaveném včelím vosku a zavedena do žaludku prasat pomocí endoskopie. Napájela jak vysílač, tak kapsli určenou k elektrické stimulaci žaludku. Po splnění úkolu se článek bezpečně rozložil; nerozpustné části elektroniky byly ze zažívací soustavy vyloučeny přirozeným způsobem. Tým nyní pracuje na výrobě prototypů pro použití u lidí. Jejich výzkum financuje kromě akademických institucí také dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk.
Podle odborníků, kteří se na výzkumu nepodíleli, je to realistická cesta k přesnějšímu dávkování léků i k méně invazivním terapeutickým postupům. Jak shrnula Micaela Mattaová z londýnské vysoké školy King’s College: „Polykatelné alternativy představují podstatné zlepšení oproti zařízením, která vyžadují chirurgické zavedení a pak odstranění.“
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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