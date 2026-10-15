Second Foundation miliardáře Kačeny finišuje česká bateriová úložiště a v Evropě hledá další příležitosti
Energetická společnost Second Foundation vyrostla na obchodování s elektřinou na spotových trzích, kde díky algoritmům dokáže najít nejlepší dealy. Zároveň věří v potenciál bateriových úložišť, která buduje v Česku a dalších státech Evropy. V hledáčku má šest desítek potenciálních projektů v Polsku, Německu a dalších evropských zemích.
Stavba bateriových úložišť patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem v budování energetické infrastruktury. Podle aktuálních dat BloombergNEF dosáhly nové globální přírůstky za loňský rok 112 gigawattů a pro letošní rok 2026 se předpokládá další prudký skok na přibližně 158 gigawattů. Jednou ze společností, která se na tomto boomu podílí, je také česká Second Foundation založená miliardářem Vojtěchem Kačenou.
Ta vyrostla na obchodování na spotovém trhu s elektřinou, kde její algoritmy analyzují nabídku a poptávku, pomáhají zefektivňovat trhy, a tím pádem snižovat výkyvy ceny elektřiny.
Společnost odhaduje, že aktuálně patří mezi tři největší obchodníky v rámci intraday obchodů v Evropské unii, kde realizuje zhruba desetinu všech obchodů. A k největším obchodníkům patří také na japonském i americkém trhu.
„Obchodování nás naučilo, kde a kdy má flexibilita hodnotu, baterie je pak fyzická realizace toho, co děláme na trhu každý den. Chceme kontrolovat celý řetězec od výroby kontejnerů v Bochemii/GAZ přes development až po obchodování, a tím i marži a riziko,“ řekl newstream.cz Tomáš Wiedermann, investiční ředitel společnosti Second Foundation.
„V prostředí rostoucí volatility na cenách s elektřinou umožňují efektivní integraci obnovitelných zdrojů do soustavy. Pro spotřebitele to znamená dlouhodobě stabilnější ceny a pro Evropu možnost dál snižovat podíl fosilních paliv v energetickém mixu,“ uvedl Vojtěch Kačena, zakladatel Second Foundation.
Česká energetika má díky diverzifikovanému mixu a kvalitní infrastruktuře dobrou výchozí pozici. „Pokud se někde zbrklost nevyplácí, je to právě energetika,“ říká Lenka Vaněk, vedoucí divize E.ON Energy Infrastructure Solutions. Transformace podle ní stojí především na správné kombinaci technologií. Plyn ještě bude hrát důležitou roli, současně však roste význam elektrifikace, vlastní výroby a akumulace. Firmy navíc hledají modely, které jim umožní modernizovat energetiku bez vysoké vstupní investice.
Budoucnost energetiky nestojí na jedné technologii, říká Lenka Vaněk z E.ON Energy Infrastructure Solutions
Názory
Česká energetika má díky diverzifikovanému mixu a kvalitní infrastruktuře dobrou výchozí pozici. „Pokud se někde zbrklost nevyplácí, je to právě energetika,“ říká Lenka Vaněk, vedoucí divize E.ON Energy Infrastructure Solutions. Transformace podle ní stojí především na správné kombinaci technologií. Plyn ještě bude hrát důležitou roli, současně však roste význam elektrifikace, vlastní výroby a akumulace. Firmy navíc hledají modely, které jim umožní modernizovat energetiku bez vysoké vstupní investice.
Obří energetické projekty
Second Foundation tak aktuálně dokončuje několik projektů v Česku, Německu či Finsku. V horizontu několika měsíců by se společnost mohla přiblížit celkovému výkonu 777 megawattů a využitelné kapacitě 1,9 gigawatthodiny. Jen v Česku je přitom dokončena trojice úložišť s výkonem přesahujícím 300 megawattů, jedna již běží, na druhé by se mělo začít obchodovat v horizontu dnů, u třetí se podle Wiedermanna dokončuje připojení rozvodny a obchodování by mělo začít na přelomu letošního a příštího roku.
Tím ale její plány nekončí. V hledáčku pro další rozvoj má aktuálně několik projektů po celé Evropě, které by celkové kapacity bateriových úložišť společnosti znásobily. Největší potenciál společnost vidí v Německu, další projekty by mohly vzniknout v Polsku, Itálii, Chorvatsku nebo zemích Beneluxu.
„Pokud by všechny projekty vznikly v podobě, jak ji nyní plánujeme, nová úložiště by dosáhla výkonu 4,5 gigawattů, tedy s tím, co je již v provozu nebo před dokončením, bychom překročili výkon pět gigawattů,“ doplňuje Wiedermann. A proč další úložiště nevzniknou v Česku? Podle Wiedermanna je důvod jednoduchý. „Až se trojice projektů dokončí, český trh podpůrných služeb z BESS se prakticky nasytí, a další projekty neměly atraktivní návratnost. Investice do baterií v současnosti v Evropě cílí na osm až dvanáct procent projektové IRR (vnitřní výnosové procento, které udává celkovou ziskovost a ekonomickou efektivnost investičního projektu bez ohledu na způsob jeho financování – pozn. red.) s návratností kolem šesti let,“ dodává Wiedermann.
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Nejlepší podmínky na trhu
Společnost Second Foundation založil Vojtěch Kačena v roce 2019. Svým zákazníkům spravuje portfolia obnovitelných zdrojů, například slunečních, větrných či vodních elektráren, a také bateriová úložiště. Cílem je dodat z elektrárny na trh elektřinu vždy v době, kdy je to nejvýhodnější. Firma každou čtvrthodinu vyhodnocuje, zda je výhodnější dodávat elektřinu do přenosové soustavy na vyrovnávání sítě, využít ji na vykrývání kapacit klientů, nebo zobchodovat na vlastní účet.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.