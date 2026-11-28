Sci-fi jako z Duny se stává realitou. Firmy začínají vyrábět pitnou vodu ze vzduchu
Pitná voda ze vzduchu, dokonce i uprostřed pouště. Technologie připomínající sci-fi už má své první zákazníky. Stroje využívající materiály oceněné Nobelovou cenou dokážou vyrobit stovky až tisíce litrů vody denně. Zatím stojí miliony korun, jejich výrobci ale věří, že jednou budou stejně běžné jako klimatizace.
Co ještě nedávno patřilo do sci-fi světa Star Wars nebo Duny, se začíná měnit ve skutečnost. Technologické společnosti vyvíjejí zařízení, která dokážou získávat pitnou vodu přímo ze vzduchu, a to i v oblastech s velmi nízkou vlhkostí.
Podobně jako obyvatelé pouštní planety Tatooine ve Hvězdných válkách tak mohou lidé v budoucnu získávat vodu bez studní, vodovodů či rozsáhlé infrastruktury. Jak upozorňuje web CNBC, vývoj technologie vstupuje do fáze komerčního využití a první zákazníci už si přístroje objednávají.
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Za průlomem stojí takzvané kovově-organické struktury neboli MOF. Tyto mimořádně porézní nanomateriály fungují jako molekulární houby, které ze vzduchu zachycují vodní páru a umožňují její následné uvolnění v kapalné podobě. Jejich vnitřní povrch může přesahovat deset tisíc metrů čtverečních na jediný gram materiálu, což odpovídá zhruba dvěma fotbalovým hřištím.
Výzkum oceněný Nobelovou cenou
Výzkum těchto materiálů vynesl v roce 2025 Nobelovu cenu za chemii vědcům Omaru Yaghimu, Susumu Kitagawovi a Richardu Robsonovi. Právě Yaghi je také zakladatelem a hlavním vědeckým ředitelem kalifornské společnosti Atoco, která technologii převádí do praxe.
„Lidé to přirovnávají k filmu Duna, kde mají velká zařízení na výrobu vody. A přesně o to jde,“ řekl CNBC Hashem Arouzi, šéf londýnské společnosti Ahbstra. Podle něj si lidé často neuvědomují, jak obrovské množství vody se ve vzduchu nachází. „Atmosféra obsahuje šestkrát více vody než všechny řeky světa dohromady,“ upozornil.
Získávání vody ze vzduchu není úplně novou myšlenkou. Dosavadní technologie však většinou využívaly kondenzaci a chlazení, které pro efektivní fungování potřebují vysokou vlhkost. Nové materiály MOF umožňují zachycovat vodu i v mnohem sušším prostředí, což otevírá možnosti jejich využití v oblastech postižených dlouhodobým nedostatkem vody.
První stroje stojí miliony. Kupují je majitelé vil
Společnost Ahbstra už představila předsériové zařízení, které dokáže vyrobit až 500 litrů vody denně. Cena jednoho přístroje činí 150 tisíc liber, tedy více než 4,3 milionu korun. Firma už předprodala deset kusů zákazníkům na španělských Baleárských ostrovech, kde je nedostatek vody dlouhodobým problémem.
Mezi prvními kupci jsou majitelé luxusních vil, architekt nebo provozovatel restaurace, který chce získanou vodu používat k přípravě kávy a nabízet ji hostům jako balenou vodu.
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Vysoká cena zatím omezuje dostupnost technologie. Arouzi ale odmítá, že by firma vyvíjela zařízení pouze pro bohaté. „Je to podobné jako s automobily vyráběnými před 150 lety. Ty první byly vždy drahé,“ vysvětlil.
Společnost chce během následujících 12 až 18 měsíců snížit cenu generátorů na polovinu, přibližně na 75 tisíc liber, tedy asi 2,1 milionu korun. Do budoucna počítá také s poklesem spotřeby energie, která je nyní jednou z hlavních překážek širšího rozšíření. Ideální provozní řešení podle firmy zahrnuje připojení zhruba 20 až 25 solárních panelů.
Tisíc litrů vody denně i bez elektrické sítě
Kalifornská společnost Atoco mezitím testuje průmyslové prototypy u zákazníků v Severní Americe a připravuje jejich komerční uvedení. Vyvíjí přitom dva typy zařízení. První má fungovat nezávisle na elektrické síti a využívat sluneční nebo odpadní teplo. Podle generálního ředitele Samera Tahy by mohl vyrábět přibližně tisíc litrů pitné vody denně a pomáhat zásobovat odlehlé komunity nebo oblasti zasažené přírodními katastrofami.
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Druhý model je určen především pro průmysl a městské provozy. Jeho denní kapacita dosahuje až čtyř tisíc litrů vody a firma počítá mimo jiné s využitím v datových centrech. Právě ta se kvůli rychlému rozvoji umělé inteligence stávají stále většími odběrateli vody. Podle Tahova odhadu může běžné datové centrum spotřebovat přibližně milion litrů čisté vody denně, zejména kvůli chlazení a výrobě elektřiny.
Taha však vidí v propojení obou technologií mimořádnou příležitost. Datová centra totiž produkují odpadní teplo, které lze při získávání vody ze vzduchu využít. Podle něj by se tak v některých případech mohla dokonce proměnit v provozy s pozitivní vodní bilancí vůči svému okolí. Záleželo by ovšem na konkrétní technologii chlazení.
Nedostatek vody ohrožuje polovinu lidstva
Nová technologie přichází v době, kdy se svět potýká s rostoucím nedostatkem vody. Podle odhadů čelí přibližně polovina světové populace alespoň část roku vážnému nedostatku této suroviny.
World Resources Institute navíc upozornil, že do roku 2050 může být vysokému vodnímu stresu vystaveno hospodářství představující 31 procent světového HDP, tedy přibližně 70 bilionů dolarů. Situaci komplikují klimatické změny, ozbrojené konflikty i rostoucí nároky průmyslu a datových center.
Odborníci nicméně upozorňují, že samotná technologie problém nedostatku vody nevyřeší. Kaveh Madani z Institutu pro vodu, životní prostředí a zdraví při Univerzitě OSN připomíná, že lidstvo dosud reagovalo na nedostatek vody především hledáním nových zdrojů. Jakmile se ale nabídka zvýší, často vzroste také spotřeba. Podle něj je proto stejně důležité začít lépe řídit poptávku a změnit způsob hospodaření s vodou.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Podobně argumentuje Karina Barquetová ze Stockholmského institutu životního prostředí. „Je důležité rozlišovat mezi technologií, která dokáže vodu vyrobit, a technologií, která dokáže zajistit vodní bezpečnost,“ upozornila. Přístroj na získávání vody ze vzduchu může domácnosti pomoci překonat výpadky vodovodu, nevyřeší však problémy se znečištěním, průmyslovou spotřebou nebo nedostatkem vody v zemědělství.
Výrobci přesto věří, že se atmosférické generátory v příštích letech postupně rozšíří. „Myslím si, že naše zařízení by jednou mohla být stejně běžná jako klimatizace, zásobníky vody nebo tepelná čerpadla,“ uvedl šéf Ahbstra Arouzi. Z technologie, která dnes fascinuje návštěvníky výzkumných laboratoří a láká první movité zákazníky, by se tak časem mohl stát běžný způsob zásobování domácností pitnou vodou.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.