Nejen do Jugoslávie. Kniha ukazuje, jak Čechoslováci cestovali v dřevních dobách

Cestovní kancelář Čedok vydává knihu, v níž popisuje příběh legendární značky, který je ale do velké míry příběhem masového cestování v Československu a posléze v Česku.

Od kočárů k přímým letům do exotiky. Čedok vydává publikaci mapující to, jak se měnil cestovní ruch v tuzemsku na pozadí různých historických událostí. Autorem je Svatopluk Rada, jenž pro významnou značku pracoval více než třicet let.

„I když se říká 'lepší vyhořet než se stěhovat', mně tehdy stěhování centrály Čedoku paradoxně pomohlo. Zaměstnanci při něm totiž vyklízeli zásuvky svých pracovních stolů, které často skrývaly hotové poklady z minulosti firmy,“ prozradil autor publikace. „A abych cestovatelské dějiny čtenářům přiblížil co nejpoutavější formou, zařadil jsem do knihy vedle řady historických fotografií, map či plakátů i firemní legendy a osobní vzpomínky, vlastní i mých kolegů,“ dodal Rada.

Kniha o historii Čedoku a cestování v Československu poskytnuto Čedokem

„Čedok otevřel turistům dveře do světa tehdy a otevírá je i dnes, zejména cestujícím z regionů, a také do destinací, kam se prozatím necestovalo. Mám proto radost, že se nám podařilo dát dohromady knihu, která je vlastně prvotinou nejen o nejstarší tuzemské cestovní kanceláři, ale i o cestovním ruchu u nás obecně. Díky tomu jsou unikátní příběhy uložené také do budoucna,“ dodal šéf Čedoku Stanislav Zeman.

