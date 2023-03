Mobil v budoucnu bude jen samodobijecí čip pod kůží člověka, věští otec mobilního telefonu

Budoucí generace budou mít telefonní zařízení „zapuštěná pod kůží uší,“ řekl serveru CNBC na Mobile World Congress v Barceloně Marty Cooper, který je široce považován za otce mobilního telefonu. Taková zařízení nebude nutné nabíjet, protože „vaše tělo je perfektní nabíječka,“ podotkl čtyřiadevadesátiletý Cooper, který na kongresu obdržel cenu za celoživotní dílo u příležitosti 50 let od jeho prvního hovoru z mobilního telefonu. A dodal, že si tehdy nedokázal představit, že se telefony stanou přenosnými minipočítači jako dnes, natož fotoaparáty.

Cooperova vize naznačuje možnou budoucí fázi lidstva, kdy budou lidská těla rozšířena o výkonné mikročipy a senzory. Několik startupů již vyvíjí technologie, které se snaží spojit počítače s lidským mozkem, například společnost Neuralink Elona Muska. Ostatně Neuralink, která vyvíjí mozkové čipy, v prosinci oznámila, že chce do půl roku zahájit klinické testy svého bezdrátového zařízení na lidech.

Cooper CNBC řekl, že dnešní smartphony se staly příliš složitými s mnoha aplikacemi a obrazovkou, která neodpovídá zakřivení lidské tváře. Trh chytrých telefonů v posledních několika letech stagnuje a v odvětví panuje pocit, že výrobci mají problémy přicházet s novými inovativními návrhy. Převaha telefonů navíc vyústila v řadu problémů, od závislosti na sociálních sítích až po porušování soukromí.

V 94 letech neztrácí víru v lidstvo

„Soukromí je velmi vážný problém, závislost je problém,” podotkl Cooper a uznal neduhy svého výtvoru. Do budoucna však nasadil optimistický tón a naznačil, že nejlepší dny této technologie mohou být ještě před námi v oblastech, jako je vzdělávání a zdravotní péče.

„Mám trvalou víru v lidstvo,” prohlásil Cooper. „Dívám se do historie a vidím všechny pokroky, které jsme s technologiemi dosáhli. Lidé se teď mají lépe, žijí déle. Jsou bohatší a zdravější než kdy předtím. Prožíváme vzestupy i pády. Ale obecně lidstvo postupuje,“ tvrdí.

Primitivní doba bez internetu a integrovaných obvodů

Cooper obdržel tento týden na kongresu v Barceloně cenu za celoživotní dílo u příležitosti 50 let od prvního telefonátu z veřejného prostranství, konkrétně z newyorské Sixth Avenue. Cooper pomocí Motoroly DynaTAC 8000X (na hlavním snímku) – která se na komerční trh dostala až za dlouhých deset let – zavolal 3. dubna 1973 svému hlavnímu konkurentovi v AT&T, Joelu Engelovi.

Dnes Cooper říká, že si tehdy nedokázal představit, že se telefony stanou přenosnými počítači, kterými jsou dnes. „Před 50 lety byla opravdu primitivní doba. Nebyl internet, nebyly žádné rozsáhlé integrované obvody, žádné digitální fotoaparáty. Myšlenka, že se z vašeho telefonu jednou stane fotoaparát a encyklopedie, nás nikdy nenapadla,” přiznává vynálezce.

Nicméně dodal: „Věděli jsme, že umožnit lidem být ve spojení je důležité. A dělali jsme si srandu, že jednou v budoucnu dostane každý hned po narození telefonní číslo. A pokud by nezvedal telefon, byl by mrtvý. Prostě jsme věděli, že jednoho dne bude mít každý na svět mobilní telefon. A tak to téměř je,” poznamenal s odkazem na skutečnost, že počet mobilních účtů je na světě vyšší než samotný počet lidí na zeměkouli a mobilní telefon vlastní dvě třetiny globální populace.