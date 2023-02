Finská Nokia má problém. Lidé si stále myslí, že vyrábí telefony

Společnost Nokia mění logo. Jedním z důvodů je fakt, že většina lidí si stále myslí, že vyrábí stejnojmenné mobilní telefony. Nokia se však v současnosti zaměřuje na internet věcí a rozvoj 5G sítí.

Reklama

Čísla jako 5510 nebo 3210 mladší generaci nic neřeknou. Pro dnešní čtyřicátníky však představují začátek mobilní revoluce. A stála za ní finská telekomunikační společnost Nokia, která vyráběla dostupné a velmi odolné mobilní telefony. Na vrcholu své slávy činila tržní kapitalizace firmy 250 miliard dolarů a Nokia patřila k nejhodnotnějším brandům světa. V současnosti je tržní kapitalizace 24,3 miliardy eur. Její akcie od začátku roku spadly o necelá dvě procenta.

Výkonný ředitel Nokie Pekka Lundmark proto oznámil novou strategii společnosti, která se pokusí rozšířit byznys a dosáhnout vyšších tržeb.

„Nejsme zatím spokojení s dosavadním výkonem společnosti,“ prohlásil Lundmark na Světovém mobilním kongresu v Barceloně. „Většina lidí si nadále myslí, že jsme úspěšným výrobcem mobilních telefonů. To však Nokia dávno nedělá. Chceme značku přetvořit v jednoho z lídrů v průmyslové digitalizaci a v stavbě sítí,“ dodal šéf firmy, která se v posledních letech zaměřuje zejména na rozvoj 5G infrastruktury.

I proto Lundmark na veletrhu představil také nové logo společnosti se slavným jménem.

Mobilní titán

Pro uživatele jde o mírně matoucí situaci, protože mobilní telefony značky Nokia stále vyrábí finská společnost HMD Global založená v roce 2016 Švýcarem Jeanem-Françoisem Barilem. Ten koupil licenci na výrobu nokií od společnosti Microsoft, která ji držela od roku 2014 a snažila se prosadit mobilní telefony s vlastním operačním systémem Windows Mobile.

Reklama

Apple v tajnosti vyvíjí revoluční zařízení. Pomoct by mohlo i milionu Čechů Zprávy z firem Americký technologický gigant je blízko přelomovému vynálezu. Pomocí něj by relativně jednoduché zařízení dokázalo měřit hladinu cukru v těle člověka, aniž by došlo k narušení kůže kvůli získání jejího vzorku. Uvedl to Mark Gurman z Bloombergu, který má tradičně velmi dobré zákulisní informace o plánech Applu. Cukrovkou přitom trpí odhadem až desetina světové populace. Těm by vynález výrazně zkvalitnil život. Stanislav Šulc Přečíst článek

Historie Nokie je však mnohem delší. Její počátky spadají do roku 1865, kdy svou první fabriku založil inženýr Knut Fredrik Idestam poblíž finského města Tampere. O šest let později spolu s Leem Mechelinem založil akciovou společnost Nokia, do níž spadaly jejich průmyslové aktivity.

V průběhu následujících dekád se pak společnost postupně orientovala na různé průmyslové oblasti, zejména energetiku, dřevozpracující průmysl, gumárenství a kabely.

Telekomunikace se staly hlavním cílem firmy od roku 1977, kdy její tehdejší výkonný ředitel Kari Kairamo toužil přetvořit Finsko ve „skandinávské Japonsko“, tedy lídra v nových technologiích. V následujících letech Nokia podnikla řadu akvizic od výrobců televizorů po tvůrce počítačů.

V roce 1981 pak Nokia koupila výrobce mobilních telefonů Mobira a záhy spustila mobilní síť Nordic Mobile Telephone, která jako první umožňovala například roaming.

Cíl Xiaomi předstihnout Apple má trhliny. Výrobce mobilů propustí tisíce lidí Zprávy z firem Čínský výrobce smartphonů Xiaomi propustí téměř deset procent zaměstnanců. Firma tak upřesnila informace hongkongského listu South China Morning Post (SCMP), který s odkazem na anonymní zdroje původně napsal, že propuštěno může být až 15 procent zaměstnanců. Informuje o tom dnes agentura Reuters. ČTK Přečíst článek