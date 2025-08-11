Musk chce dodávat Britům elektřinu
Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem. Informoval o tom britský energetický regulační úřad Ofgem. Tesla je známá hlavně jako výrobce elektromobilů, má však aktivity rovněž v oblasti solární energie a bateriových systémů pro skladování energie. Informovala o tom agentura AFP.
Pokud by úřad Ofgem žádost schválil, mohla by Tesla už v příštím roce začít konkurovat firmám, které dodávají elektřinu domácnostem a podnikům v Anglii, Skotsku a Walesu, píše server BBC. Upozorňuje také, že Ofgem má na vyřízení žádosti devět měsíců.
Tesla už prostřednictvím své divize Tesla Electric působí jako dodavatel elektřiny v americkém státě Texas. To umožňuje majitelům elektromobilů této značky levně nabíjet vozy a získávat peníze za vracení přebytků elektřiny do sítě.
V Británii už Tesla prodala přes čtvrt milionu elektromobilů a desetitisíce bateriových systémů pro skladování energie. To by firmě mohlo usnadnit získání velké zákaznické základny pro podnikání v oblasti dodávek elektřiny, píše BBC.
Transformace Tesly
Žádost o licenci přichází v době, kdy se Tesla potýká s prudkým poklesem prodeje svých vozů na evropských trzích. Automobilka čelí rostoucí konkurenci, zejména ze strany čínské společnosti BYD. Musk se navíc stal terčem kritiky kvůli svým politickým aktivitám.
Analytička Susannah Streeterová ze společnosti Hargreaves Lansdown podle agentury AFP uvedla, že Musk nyní usiluje o větší diverzifikaci aktivit v Británii. „Je to další příklad transformace Tesly, která se odklání od pouhé výroby automobilů, aby se stala významným hráčem v oblasti infrastruktury a robotiky,“ dodala.
Musk je největším akcionářem Tesly a nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku kolem 371 miliard dolarů (zhruba 7,8 bilionu korun).
