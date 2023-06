Praha opět v hledáčku světových architektonických hvězd. Tentokrát chtějí postavit dům místo Jiřičné

O projekt do proluky v Revoluční ulici, kde měl původně stát dům od Evy Jiřičné, je velký zájem. Do mezinárodní architektonické soutěže se totiž přihlásilo hned 88 týmů z celého světa. Odborná porota má ale již jasno a do užšího kola výběru poslala jen ty nejlepší.

Reklama

Hojně diskutovanou proluku tedy zaplní dům podle návrhu některého z těchto týmů: Sou Fujimoto Atelier Paris, kancelář Petr Hájek Architekti, pražský ateliér Ivan Kroupa architekti, pařížské Studio Muoto a PEER z Brna, švédští Tham & Videgård Arkitekter a dále nizozemské konsorcium tří kanceláří NL Archietcts, Shift architecture urbanism a DS landschapsarchitecten.

Vítěz soutěže, kterou pro majitele pozemku společnost RSJ organizuje kancelář MOBA, bude znám v lednu.

Definitivní stopka projektu Jiřičné v Revoluční. Investor vypisuje novou soutěž, v porotě zasedne i Gebrian Reality Sledovaný a několikrát měněný projekt Evy Jiřičné do Revoluční ulice v Praze 1 se realizovat nebude. Majitel pozemku, společnost RSJ, vypsal novou architektonickou soutěž. Petra Jansová Přečíst článek

„O soutěž měli zájem významné světové i domácí ateliéry. Společným jmenovatelem všech přihlášených je, že jim jde o kvalitu a ne jen o velikost projektu. Je to skvělá zpráva pro českou a pražskou architekturu,“ dodává Igor Kovačević, spoluzakladatel MOBA studia.

Na pozemku po zbouraném domu v Revoluční ulici u Štefánikova mostu měl původně vyrůst nový dům podle projektu ateliéru AI Architects Evy Jiřičné. Architekti zmíněného studia na projektu pracovali od roku 2014. Ani přes několik přepracování ale projekt nezískal povolení památkářů. Investiční skupina RSJ proto vyhlásila ve spolupráci s kanceláří MOBA veřejnou architektonickou soutěž na nový dům.

FOTOGALERIE: V Česku se staví skvělá architektura, která dobývá i prestižní mezinárodní soutěže Reality Revitalizace v Riegrových sadech, kterou inicioval architekt Petr Janda, a rekonstrukce holešovické Kabelovny studia B² Architecture zaujaly porotu architektonické soutěže A+Awards. Petra Jansová Přečíst článek

Vltavská filharmonie: Stát by měla do 10 let a stane se symbolem Prahy, říká urbanista Enjoy Nejenom architektura, ale i řešení veřejného prostranství byly hlavními aspekty výběru odborné komise, jež hledala ideální návrh Vltavské filharmonie. Vítěz je nyní známý. Prestižní objekt na Vltavské navrhne dánské studio Bjarke Ingels. Do pětice těch nejlepších projektů se probojoval i návrh českého architekta Petra Hájka. Petra Jansová Přečíst článek