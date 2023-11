Globální trh s wellness službami pokračuje v prudkém růstu

Globální tržby na trhu s wellness službami v loňském roce stouply o osm procent na 5,6 bilionu dolarů. Od roku 2013 však stouply již téměř o 65 procent a výrazný růst se čeká i v příštích letech. Do roku 2027 se očekává nárůst tržeb na 8,5 bilionu dolarů, což je přibližně dvakrát více než hrubý domácí produkt Německa. Vyplývá to ze studie Global Wellness Institute (GWI), na kterou upozornila agentura Bloomberg.

Odhady skutečné velikosti wellness průmyslu se různí, protože není jasně definováno, co do tohoto odvětví přesně spadá. GWI ve své zprávě definovala odvětví jako aktivní snahu o provozování aktivit a životního stylu, které podporují celkové zdraví. Ve svém výzkumu rozděluje wellness do několika širokých kategorií.

Největší kategorií je osobní péče a krása, která má hodnotu 1,08 bilionu dolarů. Patří tam například péče o pleť, kadeřnictví nebo nehtové salony.

Hned za touto kategorií následuje zdravé stravování, výživa a hubnutí s hodnotou 1,07 bilionu dolarů. Do této částky ale není zahrnut rychle rostoucí trh s léky na hubnutí na předpis. Další kategorie podle GWI jsou wellness turistika, fyzické aktivity, jako návštěvy posilovny, či veřejné zdraví spolu s tradiční a alternativní medicínou.

Trh se již vrátil na úroveň z doby před pandemií. Od té doby také prošel významnou změnou, v rámci které nejvíce vzrostly výdaje na veřejné zdraví, prevenci a personalizovanou medicínu, a to na loňských 611 miliard dolarů z 358 miliard v roce 2019. Údaj zahrnuje i zdravotní vyšetření na covid-19 a rakovinu.

Jedním z nejmenších sektorů je wellness na pracovišti. Ten zahrnuje programy vytvořené zaměstnavateli, jejichž cílem je posílit zdraví a pohodu zaměstnanců, jako nabídka fitness a vzdělávacích kurzů. Na rozdíl od jiných sektorů se tento trh od roku 2019 zmenšil, a to na loňských 50,6 miliardy dolarů z 52,2 miliardy v roce 2019. Důvodem je skutečnost, že stále více lidí nyní pracuje z domova a firmy snižují náklady.

Jednoznačně nejvíce za wellness utrácejí obyvatelé Severní Ameriky. Roční výdaje na jednoho obyvatele zde činily 5108 USD. Druhá příčka patří Evropanům, jejichž výdaje činily 1596 dolarů.