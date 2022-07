Volvo postaví gigafactory u Košic. Vyrábět začne v roce 2026

Švédska automobilka Volvo Cars postaví na východě Slovenska závod na výrobu elektromobilů za 1,2 miliardy eur (29,6 miliardy korun), z toho pětinu tvoří předpokládaná podpora státu, uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství.

Půjde o pátou automobilku, která bude mít továrnu na Slovensku, jež je v přepočtu na obyvatele největším výrobce automobilů na světě. Nový závod Volvo Cars bude umístěn v strategickém parku Valaliky u Košic na východním Slovensku. Zahájení výstavby továrny je plánované na příští rok, se sériovou výrobou se počítá v roce 2026.

Plánovaná kapacita továrny bude do 250 tisíc vozidel ročně, investice by v regionu měla vytvořit několika tisíc pracovních míst.

„Expanze v Evropě, našem největším regionu z hlediska prodejů, je klíčovou pro náš přechod k elektrifikaci a pokračující růst,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Volvo Cars Jim Rowan. Automobilka má nyní v Evropě továrny ve Švédsku a Belgii.

„Nový závod Volvo Cars je pro nás významný hned ze dvou důvodů. Vznikne na východním Slovensku, čímž výraznou mírou zlepší sociální a ekonomickou situaci v regionu. V závodě budou vyrábět jen auta na elektrický pohon, což pro slovenský průmysl představuje perspektivu konkurenceschopnosti v nové ekologické éře,“ uvedl podle tiskové zprávy slovenský premiér Eduard Heger.

V uplynulých letech větší investice na Slovensku směřovaly zejména na západ země. Auta na Slovensku nyní montují automobilky Jaguar Land Rover, Kia, Stellantis a Volkswagen. Po příchodu Volvo Cars tak význam automobilového průmyslu pro ekonomiku země stoupne ještě výrazněji.