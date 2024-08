Finance a kavárny. Šanghaj bojuje o první příčku

Při procházce ulicemi Šanghaje člověk zjistí, že místní kavárenská kultura je nepřehlédnutelná. V čínském finančním centru je tolik kaváren, že jich má teď Šanghaj podle tvrzení vlády nejvíce ze všech měst na světě. Napsal to server BBC.

Kavárenská kultura se ve městě rozvíjí už léta. Když se ale město po pandemii nemoci covid-19 otevřelo, zažívá tato kultura skutečný rozmach. Místní obyvatelé si totiž oblíbili život pod širým nebem a hledají místa, kde by se mohli setkávat s přáteli a rodinou.

S tolika novými podniky se ale boj o zákazníky stal opravdu tvrdý. A spousta majitelů kaváren si myslí, že všechny podniky nemohou přežít.

Řetězce na ústupu

Podle šanghajských úředníků je ve městě více než 8000 kaváren. Zpráva Šanghajského mezinárodního festivalu kultury kávy uvádí, že na konci loňského roku tam bylo 9553 kaváren. A není to jen počet provozoven, co Šanghaj odlišuje. Zatímco v jiných čínských městech dominují velké kavárenské řetězce, jako je Starbucks a jeho místní konkurent Luckin, za explozí kaváren v Šanghaji stojí z velké části specializované a nezávislé provozovny, jako je Hidden Track.

Majitelka Hidden Track Tung Siao-li říká, že "neměla jinou možnost", než se po hlavně vrhnout do tohoto odvětví, protože káva je její velkou vášní. Dodává ale, že to nebylo snadné. Na otázku, jakou radu by dala někomu, kdo by se chtěl vydat v jejích stopách, odpovídá se smíchem: "Řekla bych mu, aby to nedělal." Dodává, že je potřeba velkých investic, ale jejich návratnost je zdlouhavá.

"Musíte koupit drahé stroje a dát spoustu peněz do výzdoby. A to vyděláváte jen malé částky v porovnání s jinými obory," říká. Aby člověk na tomto přeplněném trhu uspěl a dokázal přilákat zákazníky, je také důležité mít specifickou atmosféru.

Být viděn v kavárně se v Šanghaji považuje za moderní a městské. To do kaváren přivedlo i mladé zákazníky. Sejít se v kavárně na kávu a popovídat si je považováno za společenskou událost, na kterou se řada mladých slavnostně oblékne.

Od čaje ke kávě

Obyvatelé Šanghaje jsou také na svoji kavárenskou kulturu hrdí. "Šanghaj byla dlouho mezinárodním obchodním městem: kávu jsme začali pít už dávno," říká jeden muž sedící v kavárně. Nedaleko stojící žena souhlasí, že místní kavárenská kultura je už pevně zakořeněná. Na otázku, kolik šálků kávy denně vypije, s hlasitým smíchem odpovídá: "Tolik, kolik chci."

A jak přibývá kaváren, roste i chuť experimentovat. Kávoví konvertité v zemi, která je považována za čajového giganta, rádi zkoušejí nové chutě a nové nápoje.

Provozovatel kavárny R1070 Jüan Ťing-feng říká, že všechna jeho zrna pocházejí z Japonska. K dispozici má různé typy kávy, které odpovídají například americkému a italskému stylu. "Mé náklady jsou velmi vysoké," říká. "Velkoobchodní ceny se v posledních letech dramaticky zvýšily, vliv na to měly války v Jemenu a v Etiopii. Dobrých zrn ubývá, zatímco počet pijáků kávy stále roste," dodává. Zatím se ale brání tomu, aby zvýšené náklady přenesl na rostoucí základnu svých klientů.

Pomoc neslyšícím

Kavárnu AC vlastní neslyšící - a baristé, kteří tam pracují, jsou také neslyšící. Jang Jen-fang, která tlumočí pro neslyšící, říká, že po pandemii přátelé rádi zajdou na kávu nebo drink a že Šanghaj se stala městem s opravdu silnou kávovou kulturou. "Můžu vynechat jídlo, ale kávu ne," dodává.

Reportér BBC na jedné ulici napočítal na délce několika set metrů 18 kaváren. A všechny měly uvnitř spoustu zákazníků. Majitelé doufají, že to nebude jen přechodná móda.

Podle některých odhadů měl čínský trh s kávou loni hodnotu v přepočtu zhruba 846 miliard korun a předpokládá se, že by se mohl zvýšit o dalších přes 325 miliard korun. Trh se značkovými kavárnami v zemi loni podle serveru World Coffee Portal vykázal růst o 58 procent.

